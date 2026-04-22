Lupita Villalobos ya tiene reemplazo: te decimos si Karely Ruiz enfrentará a Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

Lupita Villalobos ya tiene reemplazo: te decimos si Karely Ruiz enfrentará a Kim Shanta en Supernova Génesis 2026

A unos días de celebrarse el Supernova Génesis 2026, la baja de Lupita Villalobos por cuestiones de salud, desacomodó la cartelera y desató drama sobre quien será la nueva contrincante de Kim Shantal.

La influencer mexicana y conductora del podcast “Las Alucines” quedó fuera luego de haber sido internada, lo que obligó a los organizadores a activar el plan B a contrarreloj. Y aquí es donde entra el nombre que incendió internet: Karely Ruiz.

¿Karely Ruiz sí peleará en Supernova Génesis 2026?

De acuerdo con algunas versiones cercanas al evento, los organizadores ya habrían buscado a Karely como reemplazo para enfrentar a Kim Shantal, una de las peleas más esperadas.

Sin embargo, Karely mantiene un acuerdo con otro evento de boxeo de celebridades, lo que le impediría subir al ring en Supernova durante varios meses… a menos que ocurra una negociación de último momento.

El factor Poncho de Nigris y los rumores

El empresario y figura mediática Poncho de Nigris confirmó que ya hubo contacto con Karely y dejó abierta la puerta a una posible negociación, declarando desde redes sociales que si se llega a un acuerdo, la pelea podría hacerse realidad.

Pero también lanzando otra carta sobre la mesa: su esposa, Marcela Mistral, como posible sustituta.

Supernova Génesis 2026 depende de una decisión contra reloj

Con el evento programado para el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, los organizadores están a marchas forzadas.

Las opciones sobre la mesa son:

Negociar con Karely Ruiz

Apostar por Marcela Mistral

O revelar una sorpresa de último momento

Mientras tanto, el público se encuentra con la incertidumbre sobre el espectáculo, la polémica y, claro, una pelea que valga la pena presenciar.

¿Por qué no peleará Lupita Villalobos en el Supernova Génesis 2026?

De acuerdo con lo dicho por la sonorense, ingresó al hospital el pasado 17 de abril debido a un fuerte dolor de cabeza que le producía mareo, vómito y poca visión.

Luego de haberse realizado diversos estudios, la joven fue diagnosticada con un hematoma subdural, por lo que su pelea tenía que ser cancelada de forma inmediata.

<i>“Este hematoma, chamacos, es como un derrame que está entre el cerebro y pues el cráneo por así decirlo, esto hace que exista presión</i>" — Lupita Villalobos

La influencer explicó que actualmente se encuentra en rehabilitación debido a sufrir afectaciones motrices derivadas del hematoma, aunque señaló que, de acuerdo con sus médicos, estas se encuentran estable y con reacciones positivas.