Danna, Belinda y Kenia Os: esta es la supuesta razón del pleito que apagó la colaboración más esperada del pop mexicano

Hace apenas unos meses, la unión entre Danna, Belinda y Kenia Os, tras la publicación de un video en las plataformas de Apple Music, era vista como una bomba musical lista para explotar en plataformas digitales.

Fans de distintas generaciones ya imaginaban un hit que dominaría playlists, trends y chats con quienes nombraron rápidamente como “La Trinidad del Pop mexicano”.

Sin embargo, ese sueño comenzó a desmoronarse cuando Dana y Beli fueron vistas de viaje y compartiendo noches de bar sin Kenia, lo que aceleró los chismes y una supuesta ruptura entre las artistas.

De acuerdo con revelaciones recientes en diversos programas de espectáculos, el proyecto musical que las uniría quedó congelado por tensiones internas que fueron creciendo poco a poco.

La expectativa era que las tres artistas generaran ruido desde 2025 al aparecer juntas y adelantar algunos guiños sobre una posible colaboración que prometía ser brutal.

¿Por qué se plearon Danna, Belinda y Kenia Os?

Según lo expuesto por la periodista Martha Figueroa, el conflicto no fue un drama enorme, sino más bien un choque de visiones.

Supuestamente el tema musical que las popstars lanzarían, inicialmente pertenecía a Kenia Os, lo que habría generado desacuerdos desde sus primeras etapas. La razón: formas distintas de trabajar y expectativas creativas que no lograron alinearse.

El resultado fue presuntamente un proyecto pausado, silencios incómodos y una colaboración que, al menos por ahora, parece lejana.

Las indirectas que encendieron las redes

El ambiente se volvió más denso cuando Danna lanzó comentarios sobre las relaciones entre mujeres en la industria pop, señalando que no todas las artistas tienen que ser amigas o aliadas.

Aunque no mencionó nombres, en redes sociales el público hizo lo suyo: teorías, hilos y especulaciones apuntaron directamente a Belinda y Kenia Os como posibles protagonistas del mensaje.

¿Kenia, Belinda y Danna realmente están peleadas o es solo una teoría?

El panorama no es completamente claro. Mientras algunos reportes hablan de fricción, otros momentos públicos han mostrado cercanía entre las integrantes del trío.

Por ejemplo, recientemente Danna y Belinda fueron vistas juntas, lo que reavivó rumores de que al menos su colaboración sigue en pie, aunque sin fecha oficial de estreno.

El fandom no suelta la historia

La posible colaboración representaba un evento cultural. Para generaciones jóvenes, significaba ver reunidas a tres figuras clave del pop mexicano actual.

Por eso, el supuesto pleito no pasó desapercibido. La narrativa se convirtió en tendencia, alimentada por TikToks y Reels, teorías y análisis en redes.

¿Habrá reconciliación o es un adiós definitivo?

La industria musical es completamente impredecible. En muchas ocasiones, las pausas no siempre son finales. Proyectos que parecen cancelados pueden revivir cuando las agendas y visiones vuelven a coincidir.

Por ahora, lo único claro es que la canción que prometía romper las plataformas sigue en el limbo.