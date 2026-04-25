Julio Rojas y “Atlantis”: la ficción sonora conquista CCXP con ciencia, emoción y thriller inmersivo

Atlantis

En el marco de la CCXP, uno de los encuentros más importantes de la cultura pop en América Latina, el escritor y guionista chileno Julio Rojas llega este sábado para presentar “Atlantis”, un proyecto de ficción sonora que expande los límites del relato contemporáneo. Reconocido por su trabajo en cine, televisión y audioficción, Rojas apuesta por una narrativa inmersiva que se construye desde el sonido, apelando directamente a la imaginación del espectador.

Durante la conversación, el autor reflexiona sobre su proceso creativo, la relevancia del sonido como herramienta narrativa y la forma en que la ciencia ficción puede dialogar con lo humano y lo filosófico en un formato que, lejos de ser menor, se posiciona como una de las vías más potentes del entretenimiento actual.

Atlantis

La imaginación como territorio narrativo

Para Julio Rojas, presentar “Atlantis” en un espacio como la CCXPMX26 representa una oportunidad natural de encuentro entre universos narrativos. “Es un honor presentar una audioficción que combina todo lo que me gusta: la ciencia, las posibilidades del borde de la ciencia y un formato que permite que alguien cierre los ojos y construya la historia en su mente”, explica.

La premisa del proyecto no solo radica en su historia, sino en su capacidad de generar imágenes sin mostrarlas. “Es muy tramposo, porque nadie te dice qué ver, pero la mente, acostumbrada a miles de años de imaginar a partir del sonido, genera la magia”, añade. Para el autor, esta cualidad convierte a la ficción sonora en un ejercicio profundamente íntimo, donde cada escucha es única.

Esa intimidad es, precisamente, uno de los elementos que más lo atraen del formato. “Encuentro una cercanía emocional que el audiovisual no siempre permite, y además una libertad total: puedo tener el mismo presupuesto que una película de Christopher Nolan, pero en sonido”, afirma, subrayando el potencial ilimitado de la imaginación frente a las restricciones materiales del cine o la televisión.

Atlantis

Ciencia, thriller y filosofía en un mismo pulso

“Atlantis” se construye como un thriller de ciencia ficción que gira en torno a una amenaza global vinculada al campo magnético de la Tierra. Sin embargo, su estructura narrativa responde a una lógica precisa. “Siempre parto desde el thriller como esqueleto, desde un misterio que se va revelando poco a poco. Yo sabía el final desde el inicio, y eso me permitió dosificar la información”, detalla Rojas.

A partir de esa base, el relato se expande hacia lo emocional y lo filosófico. “También establezco relaciones afectivas, porque siempre escribo historias de amor, incluso dentro de la ciencia ficción. Y luego viene la capa metafísica, que es reflexión pura”, explica. En ese cruce de géneros radica la fuerza del proyecto: una historia que no solo entretiene, sino que cuestiona.

El rigor científico también juega un papel fundamental. “La ciencia ficción de anticipación tiene que ser rigurosa. La audiencia investiga, cuestiona, y uno tiene que responder a eso con precisión”, señala. Su formación en el ámbito de la salud refuerza esta visión: “Vengo de un mundo científico, y me interesa que la ciencia esté bien planteada, que tenga un anclaje real”.

En este sentido, “Atlantis” no se limita a especular, sino que construye un universo verosímil donde lo extraordinario emerge desde lo posible, generando una tensión constante entre realidad e imaginación.

Atlantis

El sonido como arquitectura del mundo

Si hay un elemento que define a “Atlantis”, es su diseño sonoro. Para Rojas, escribir audioficción implica un proceso particular: “Escribir con los ojos cerrados. Yo grabo lo que escribo, cierro los ojos e imagino qué sonidos deberían estar ahí”, comenta.

Desde el icónico pulso de un submarino hasta las capas de maquinaria, burbujas y espacios cerrados, cada elemento está pensado para construir una atmósfera. “Si el sonido no funciona, no se genera la sensación de realidad. Pero también el oyente completa la experiencia: escucha más de lo que está ahí”, añade.

El proyecto cuenta además con un elenco destacado, integrado por voces como Regina Blandón, Raúl Briones y Elena del Río, cuya selección fue clave para el resultado final. “En audio, no basta con tener buenos actores, las voces tienen que hacer match. Y cuando escuché el casting, supe que todo funcionaba”, recuerda.

Más allá de la técnica, la historia también plantea dilemas humanos complejos, particularmente a través del personaje de la comandante Regina. “Quería explorar decisiones de vida o muerte: si sacrificas algo por el bien mayor o si eliges desde lo personal. Es un dilema enorme”, explica. A esto se suma una dimensión crítica: “Es un personaje que ha tenido que luchar el triple en una estructura machista para llegar a donde está”.

Hacia el cierre, Rojas resume su intención con claridad: “Quiero que la gente se ponga los audífonos, cierre los ojos y deje entrar la imaginación. Que este viaje sea el inicio de muchos otros dentro de la ficción sonora”. En un panorama saturado de imágenes, “Atlantis” propone lo contrario: volver al origen, al sonido, y desde ahí reconstruir el mundo.