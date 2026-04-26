Supernova Genesis 2026: horario, cartelera y dónde ver EN VIVO las peleas hoy en la Arena CDMX

La Arena Ciudad de México se prepara para una velada que mezcla adrenalina, espectáculo y las rivalidades entre influencers y figuras relevantes del internet: la Supernova Genesis 2026.

La cartelera combina figuras mediáticas y un combate deportivo, este evento se ha posicionado como uno de los más comentados del fin de semana en la capital.

¿A qué hora empiezan las peleas de Supernova Genesis 2026?

El evento de Supernova Genesis 2026 se llevará a cabo este sábado 26 de abril y está programado para arrancar por la noche.

Horario confirmado

Inicio del evento: alrededor de las 7:00 pm

Peleas estelares: cerca de las 9:00 pm

Se recomienda conectarse desde el inicio, ya que las primeras peleas suelen marcar el ritmo de la noche y pueden traer sorpresas inesperadas.

Dónde ver EN VIVO Supernova Genesis 2026

Si no alcanzaste boleto para la Arena, hay buenas noticias: podrás seguir la Supernova Genesis 2026 EN VIVO desde casa.

Transmisión en México

Disponible vía streaming en Netflix

Cobertura en tiempo real a través de redes sociales y sitios deportivos

Con ediciones cada vez más ambiciosas, la Supernova Genesis apunta a convertirse en un referente dentro del calendario de espectáculos deportivos en México.