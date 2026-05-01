¡Liberan boletos para BTS en México! Ticketmaster lanza nueva venta: fecha, horario y precios

BTS México A una semana de la gira World Tour Arirang de BTS en México, la boletera oficial anunció que realizará una liberación de boletos para las tres fechas de mayo en el Estadio GNP Seguros.

¡La esperanza es lo último que muere, ARMY México!

Ticketmaster anunció este viernes 1° de mayo que llevará a cabo una liberación de boletos para el World Tour Arirang de BTS, el grupo surcoreano más exitoso a nivel internacional.

Sin embargo, el sol vuelve a iluminar para las y los ARMY del país, ya que este fin de semana se abrirá una nueva fecha de venta de boletos, sin memebresía ni preventa, sólo una última oportunidad general para las personas que no deseen perderse el regreso de la agrupación idol.

¿Por qué Ticketmaster liberará boletos de BTS en México?

La boletera anunció este viernes que realizará una liberación de boletos para las tres fechas que BTS tiene programadas en la Ciudad de México como parte de su gira World Tour Arirang.

De acuerdo con el anuncio, los boletos que se venderán en esta nueva fecha son parte de ajustes de producción, además de las entradas que han sido canceladas por violaciones a los términos de compra.

Sin embargo, se trata de un muy limitado número de boletos, por lo que recomiendan entrar con anticipación para integrarse a la fila virtual de espera y posteriormente acceder a la venta.

Conciertos de BTS en México: fecha, horario y todo lo que debes saber

Ticketmaster anunció que la venta se lleverá a cabo el sábado 2 de mayo de 2026 a las 14:00 horas, ¡así es, mañana mismo!

La fila virtual abrirá aproximadamente media hora antes, por lo que tendrás que acceder a tu sesión en la plataforma de manera anticipada y prepararte para dar clic.

En cuanto a los precios de boletos, el monto será el mismo que en las ventas pasadas, pero en caso de que necesites un recordatorio, el costo por zona es el siguiente:

Naranja C: $1,767 MXN.

$1,767 MXN. PCD: $2,840 MXN.

$2,840 MXN. Morado: $4,476 - $4,924 $7,162 - $5,819 MXN.

$4,476 - $4,924 $7,162 - $5,819 MXN. Naranja B: $2,840 - $3,124 MXN.

$2,840 - $3,124 MXN. Naranja A: $4,968 - $5,442 - $6,679 - $6,185 MXN.

$4,968 - $5,442 - $6,679 - $6,185 MXN. Verde: $8,010 - $8,811 - $12,006 - $11,215 MXN.

$8,010 - $8,811 - $12,006 - $11,215 MXN. Platino B: $8,953 - $12, 722 - $12,468 $ MXN.

$8,953 - $12, 722 - $12,468 $ MXN. Platino A: $8,963 - $13,330 MXN.

Estos costos tienen cargos incluidos, según Ocesa, además de que se les añadirá un cargo de $50 MXN por procesamiento de orden.

La nueva venta de liberación de boletos aceptará todas las tarjetas y se abrirá para las tres fechas de BTS en México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026.