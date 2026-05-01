¿Los Premios Oscar prohibirán la IA? La Academia emite nuevas reglas de elegibilidad sobre filmes que usen Inteligencia Artificial

IA en los Premios Oscar Los Premios Oscar emitieron este viernes nuevos criterios de elegibilidad que abordan la Inteligencia Artificial; “los seres humanos deben estar en el centro del proceso creativo”.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, popularmente conocida como los Premios Oscar, comunicó este viernes 1° de mayo que abordará la Inteligencia Artificial en sus nuevas reglas de elegibilidad para la próxima ceremonia de galardones, prevista para marzo 2027.

Esta modificación en los lineamientos forma parte de la revisión anual de las normas de elegibilidad que la Academia realiza para la selección de las películas que podrían ser candidatas a nominadas en la próxima entrega.

¿La Academia prohibirá la IA en los Premios Oscar 2027?

El uso de la Inteligencia Artificial en el arte ha sido un tema de constante debate desde la aparición de esta tecnología, sin embargo, cineastas y personas del medio han señalado el aporte de la herramienta en detalles técnicos, ya que sirve de ayuda para completar las visiones iniciales que se tienen para una producción.

Por otra parte, han existido proyectos como la serie de formato corto ‘On This Day... 1776′, cuyo proceso creativo —guión, actuación, dirección y producción— fue realizado completamente por una herramienta de Inteligencia Artificial, que pone en debate si un producto cinematográfico de este estilo sería considerado para las premiaciones del medio.

Ante esta urgencia, la organización de la ceremonia más popular que premia a lo mejor del cine, abordó el uso de la IA en su revisión anual de las reglas de elegibilidad para determinar cuál sería su posición respecto a la herramienta tecnológica en la próxima entrega de sus estatuillas doradas.

A pesar de que existen cambios significativos en los lineamientos, la Academia no prohibirá el uso de la IA en las películas que podrían ser nominadas para el 2027, señalando que las conversaciones sobre la herramienta continuarán ante cada evolución de la tecnología.

Lineamientos sobre la Inteligencia Artificial para los Premios Oscar

Los cambios importantes en las normas de elegibilidad que la Academia emitió este viernes, son:

La actuación “sintética”, como la “actriz” generada por IA llamada Tilly Norwood , no será elegible para un Oscar.

, no será elegible para un Oscar. Los guiones “deben ser escritos por humanos”.

La organización podrá solicitar información adicional sobre la producción para verificar que las presentaciones fueron creadas por humanos.

Evualarán el grado de participación humana en la creación de la película.

La presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Lynette Howell Taylor, comentó que los filmes que consideren para la nominación de un Oscar el siguiente año, deben tener a los seres humanos como el “centro del proceso creativo”.