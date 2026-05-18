Corona Capital 2026 en vivo: Conoce el cartel oficial del festival

Corona Capital 2026 en vivo: Conoce el cártel oficial del festival Conoce cuál es el line-up del Corona Capital 2026 en vivo (Festival Corona Capital)

Continúan creciendo las expectativas previo a la revelación del cartel oficial del Corona Capital 2026 y aquí te decimos en vivo cuáles son los artistas que se estarán presentando en esta edición del festival.

El Corona Capital 2026, como en años anteriores, se estará llevando a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez este próximo 20, 21 y 22 de noviembre.

Y aunque cada año se especula sobre los posibles artistas a presentarse, aquí te compartimos en vivo cuáles son los artistas confirmados para el Corona Capital 2026.

Cartel oficial del Corona Capital 2026: ¿Quiénes van a estar este año?

Cada año el Corona Capital trae a la Ciudad de México una amplia variedad de artistas y géneros musicales, lo que lo convierte en uno de los festivales más esperados del año.

Y en esta edición, el line-up del Corona Capital 2026, fue revelado a través de las redes sociales del festival, el cual incluye a artistas como Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes.