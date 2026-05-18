Cartel oficial Corona Capital 2026: The Strokes, Twenty One Pilots, Gorillaz y el line up completo

Corona Capital 2026: line up y cartel oficial Especial

Sin duda, el Corona Capital se ha convertido en uno de los festivales más exitosos debido a su amplio parnorama musical que ha presentado año con año. Y para la edición de este 2026 la expectativa es muy alta y la emoción de los melómanos se ha desbordado a través de redes sociales pues hoy se dará a conocer el line up oficial del festival

Line Up confirmado Corona Capital 2026

Y es que la tarde de este 18 de mayo, fue develado en line up del Corona Capital 2026 en medio de un show de drones, en el parque de diversiones Aztlán, en donde se confirmó que el line up lo integrarán las siguientes bandas durante los tres días de celebración:

Corona Capital 2026: cartel oficial Foto: OCESA

¿Cuándo se realizará el Corona Capital 2026?

La fecha ya es oficial: el festival se celebrará durante tres días llenos de música, el 20, 21 y 22 de noviembre de 2026.

Como cada año, el Autódromo Hermanos Rodríguez será la sede elegida para vivir un fin de semana cargado de experiencias y momentos memorables.

¿Cuánto costarán los boletos para el Corona Capital 2026?

Hasta este momento, ni OCESA ni Ticketmaster han anunciado el precio oficial de los boletos. Sin embargo, en breve tendremos la actualización de este dato.

Preventas y compra de boletos para el Corona Capital 2026

De acuerdo con el anuncio oficial la preventa para adquirir boletos para el Corona Capital será el próximo 26 de mayo 2026 a través de la página de Ticketmaster partir de las 14:00 horas.