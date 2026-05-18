Senvay realiza una declaración musical con “Raíces cruzadas”

Senvay presenta "Raíces Cruzadas" Foto: Cortesía

El artista emergente SENVAY irrumpe en la escena musical con “Raíces Cruzadas”, un EP debut que no solo marca el inicio de su proyecto artístico, sino que define una propuesta sonora donde la identidad cultural se transforma en un lenguaje musical contemporáneo.

Con una base que conecta profundamente sus orígenes entre Colombia y España, SENVAY construye un universo sonoro donde los géneros dialogan entre sí, dando forma a una producción que fusiona reggaetón, merengueton y blues moderno. Más que una combinación de estilos, “Raíces Cruzadas” representa una declaración artística: la música como reflejo de una identidad múltiple.

El EP está compuesto por siete temas que exploran distintas emociones y matices. Desde la sensibilidad emocional en canciones como “Ocaso”, hasta el carácter más seductor y dinámico de “Noche”, pasando por la narrativa de desamor con tintes coquetos en “Aurora”, cada pieza construye una experiencia que conecta con diversas facetas del oyente. A esto se suma “TABOO”, una apuesta dentro del merengueton que aporta frescura rítmica y un sello distintivo dentro del proyecto.

Uno de los elementos más relevantes de este lanzamiento es la manera en que SENVAY traduce su historia personal en sonido. Lejos de plantear una dualidad o conflicto, el artista presenta sus “raíces cruzadas” como una fortaleza: una convergencia cultural que le permite interpretar y crear desde múltiples perspectivas. Esta riqueza se percibe tanto en la elección de ritmos como en el lenguaje, donde predomina una esencia latina con un enfoque contemporáneo.

A nivel creativo, el proceso detrás del EP responde a una metodología intuitiva, donde la melodía y la emoción marcan el rumbo de cada canción. La construcción de coros sólidos y memorables se convierte en el eje central de su composición, dando paso a estructuras que equilibran lo comercial con lo auténtico.

“Raíces Cruzadas” también representa un punto de inflexión en la carrera de SENVAY. Este lanzamiento consolida un año de exploración artística en el que el cantante ha buscado definir su identidad sonora, experimentando con distintos géneros hasta encontrar un estilo propio que lo diferencie dentro de la escena actual.

Más allá de lo musical, el EP conecta con una audiencia global que se reconoce en la mezcla cultural. SENVAY dirige su mensaje a quienes han crecido entre dos mundos, recordándoles que el origen no es una limitante, sino una ventaja que amplía la forma de ver y vivir la vida.

Con este primer proyecto, SENVAY no solo presenta su música, sino también una visión clara: crear contenido de alta calidad que dialogue con el panorama internacional y que, al mismo tiempo, conserve una esencia auténtica.