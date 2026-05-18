Lourdes Munguía protagoniza “Lupita”, el monólogo que retrata la vida real de mujeres en México

Lourdes Munguía presenta el monólogo "Lupita" Foto: Cortesía

En un país donde las historias de lucha suelen quedarse atrapadas entre cifras y titulares, el teatro vuelve a hacer lo que mejor sabe: contar la vida sin filtros. Así nace Lupita, un monólogo del dramaturgo Francisco Oyanguren que apuesta por una narrativa profundamente humana, cruda y necesaria.

Protagonizada por Lourdes Munguía, esta obra no solo cuenta una historia: refleja la vida de millones de mujeres mexicanas que enfrentan adversidades todos los días sin rendirse.

Desde el primer momento, “Lupita” se presenta como un espejo de la realidad. No es un personaje lejano, es alguien reconocible, cercano, cotidiano.

“Lupita es una mujer, como muchísimas que nosotros conocemos en México”, explica Lourdes Munguía. Y esa es la clave de su fuerza: su historia no es excepcional, es común… y por eso impacta.

Se trata de una mujer que trabaja, que cocina, que cría hijos, que enfrenta la vida con lo que tiene. Una mujer que, como muchas, “a las adversidades las enfrenta con la cara en alto y sigue adelante siempre”.

Lourdes Munguía presenta el monólogo "Lupita" Foto: Cortesía

Entre la cocina y la vida

La narrativa de la obra transcurre entre lo cotidiano y lo emocional. Lupita cocina, baila, se graba con una tablet que apenas sabe usar, pero en ese proceso, sin darse cuenta, comienza a contar su vida.

“Siempre le saca sabor a la vida con su mole… con los condimentos que hay en la vida”, dice la actriz, en una metáfora que resume el espíritu del personaje.

A través de esa cotidianidad, emergen temas más profundos como una infancia marcada por la adversidad, la pérdida, la maternidad, y los sueños pendientes.

Todo envuelto en momentos de humor, música y cultura mexicana.

Pero “Lupita” no se queda en lo personal. La obra se adentra en temas que atraviesan la realidad del país: adicciones, embarazo adolescente, violencia, crimen organizado, etc.

Y lo hace desde la experiencia humana, no desde el discurso.

“Las noticias en sí… todos los días oímos muy fríamente… pero cuando estás hablando de esos números están hablando también de familias desechas”, señala Munguía.

La obra, entonces, hace algo esencial: humaniza lo que normalmente vemos como estadísticas.

Para Lourdes Munguía, este proyecto representa un reto importante: su primer monólogo. Un formato exigente, íntimo y profundamente emocional.

“Yo no podía seguir leyendo del llanto de lo que me conmovió”, confiesa sobre el momento en que recibió el texto.

Esa conexión emocional se traduce en escena, donde el público no solo observa, sino que se involucra.

“El teatro es una experiencia viva… no hay tomas, no hay cortes”, explica. Y en ese espacio sin filtros, la historia adquiere otra dimensión.

La puesta en escena, en un formato cercano, permite que la conexión con el público sea directa.

“Es como una complicidad con el público… casi puedes tocarlo”, describe la actriz.

Esa cercanía convierte la obra en algo más que entretenimiento: en una experiencia personal.

El espectador no sale igual. Sale pensando. Cuestionando. Sintiendo.

Lourdes Munguía presenta el monólogo "Lupita" Foto: Cortesía

Un mensaje que busca generar conciencia

Más allá de la emoción, “Lupita” tiene un objetivo claro: provocar reflexión.

“Pues una reflexión acerca de su vida… y de la vida de sus hijos”, explica Munguía.

La obra invita a mirar con más atención los cambios en los jóvenes, las señales de alerta y el entorno familiar. Y, sobre todo, a actuar.

“Denunciar cuando hay algo raro… es que nos da miedo, pero hay que hacerlo”, enfatiza.

Aunque el eje es una mujer, la obra no es exclusiva para ellas. Es una historia que interpela a todos: madres, hijos, familias completas.

Porque, como ocurre en la vida real, lo que le pasa a uno, impacta a todos.

“La familia es una fuerza muy grande, que nos va cuidando, nos va enseñando”, reflexiona la actriz.

Más que teatro: un espejo social

En una era dominada por contenidos digitales efímeros, “Lupita” demuestra que el teatro sigue siendo un espacio poderoso para contar historias que importan.

Historias que duelen. Que incomodan. Pero que también inspiran.

Porque al final, como bien resume la propia obra:

“La vida tiene de todo… así como el mole tiene chile… pero también tiene dulce”.

Y es justamente en ese equilibrio donde el público encuentra algo más que una obra: encuentra un reflejo de sí mismo.

Lourdes Munguía presenta el monólogo "Lupita" Foto: Cortesía

Las funciones serán a las 19:30 horas, a partir del 15 de mayo en el Teatro Breadway.