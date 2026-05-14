Netflix revela cuándo llegará la quinta temporada de Bridgerton y será la menos tardada en estrenar

Bridgerton 5 Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) y Masali Baduza (Michaela Kilmartin) serán las protagonistas de la próxima entrega de la serie.

Hace algunas semanas, Netflix anunció oficialmente la quinta temporada de la serie británica “Bridgerton” y reveló que Francesca será la protagonista de la misma y viviendo un romance con la prima de su fallecido esposo, el conde de Kilmartin. Ahora, la plataforma le dio una buena noticia a sus fans al informar que no tendrán que esperar tanto como en ocasiones anteriores.

¿Cuándo estrenará la quinta temporada de Bridgerton en Netfix?

De acuerdo con información brindada por la producción, será en el transcurso 2027 (con fecha exacta aún por confirmar) cuando tengamos el estreno de la siguiente temporada, con lo que sería apenas un año de espera entre la última entrega, donde vimos la historia de amor con Sophie Beck en una trama al estilo de “La Cenicienta”.

El tiempo entre estreno de temporadas ha sido una queja constante, no sólo entra fans de Bridgerton, sino también de otra series de la plataforma. El caso más destacado posiblemente sea el de Stranger Things, donde las demoras de las producciones han producido un efecto negativo en la expectativa así como en las y los protagonistas que interpretan a personajes cuya edad ficticia va diferenciandose cada vez más de la edad real de sus intérpretes.

En el caso de Birdgerton las temporadas se han estrenado en 2020, 2022, 2024, 2026 y ahora en 2027 por lo que la espera será la más corta registrada hasta el momento.

¿De qué tratará la quinta temporada de Bridgerton?

Por otra parte, la serie continúa dando algunos giros a la historia original de los libros, pues esta nueva temporada contará el romance entre Francesca Bridgerton y Michaela Stirling. Aunque este no será el primer romance LGBTTTIQ+ que muestra la serie, sí será el primero de uno de los protagonistas de la familia Bridgerton, lo que ha desatado los comentarios y también las expectativas del giro que tomará esta adaptación.

La showrunner Jess Brownell dijo: “Es algo innovador. Obviamente, hay muchas series geniales que han retratado el amor queer. No somos las primeras, ni mucho menos. Pero dedicar una temporada entera de Bridgerton a una relación lésbica es algo enorme”.