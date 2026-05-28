¿El mejor Hombre Araña? Esto dicen las críticas de la primera temporada de Spider-Noir con Nicolas Cage

Spider-Noir es la nueva sensación televisiva Esta versión del famoso superhéroe ha llegado a Amazon Prime Video (Amazon Prime Video)

Spider-Noir, la nueva serie en Amazon Prime Video, ya se estrenó. Esta reinterpretación de Spider-Man tiene la aprobación de muchos críticos.

¿De qué trata Spider-Noir?

El personaje es interpretado por el actor Nicolas Cage, conocido recientemente por películas como Longlegs: Coleccionista de almas, pero con una trayectoria tan larga en el cine que todos hemos visto alguna de sus películas. Él ya había llevado esta versión del personaje a la pantalla grande, en las aclamadas películas Spider-Man: Un nuevo universo y Spider-Man: A través del Spider-Verso, ambas animadas. Esta vez, sin embargo, lo personifica en carne y hueso en la primera serie televisiva live-action del superhéroe neoyorquino desde la década de los setenta.

La serie rinde tributo al género detectivesco y a las publicaciones pulp que eran populares en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo pasado. El homólogo mexicano de estas publicaciones serían historietas como El libro vaquero o los Sensacionales. También recrea el género de cine noir, que se centra alrededor de detectives cansados e investigaciones que se salen de control.

El argumento de desarrolla en el Nueva York de los años treinta, durante la Gran Depresión, y gira en torno a Ben Riley (Nicolas Cage), un detective privado con una actitud cínica, quien alguna vez fue conocido como el vigilante «The Spider» (aquí no lleva el nombre completo de Spider-Man). En el punto más álgido de su carrera como «The Spider» , el vigilante enfrenta la tragedia y decide dejar el traje atrás.

Cinco años después, sin embargo, deberá colocarse la máscara de nuevo cuando Felicia «Cat» Hardy (Li Jun Li) lo contrata para un caso. Un trabajo que en un inicio parecía simple, termina por involucrar a un temido criminal conocido como Silvermane (Brendan Gleeson) y al mismísimo alcalde de la ciudad (Michael Krostoff).

¿Qué dicen los críticos de Spider-Noir?

La mayor parte de la crítica parece tener un consenso de que la serie destaca por su estilo visual distintivo y trama intrigante. Se alaba también la puesta en escena de Nicolas Cage, quien hace un fantástico trabajo balanceando los aspectos serios del personaje con su distintivo humor absurdo.

Dicen que la escenografía recrea perfectamente la atmósfera del Nueva York de esa época y rinde un gran tributo al género noir. La trama toca temas de gran densidad sin dejar de ser una aventura de superhéroes emocionante.

En general, Spider-Noir se perfila para ser una de las series más vistas en este verano.

Critics say #SpiderNoir's visual style makes for an exciting change of pace, while Nic Cage's performance and the surprising humor keep it engaging. https://t.co/yzSVY6LQPv — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) May 28, 2026

¿Dónde ver la serie?

La serie se estrenó el 27 de mayo en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Los ocho episodios que la componen ya están disponibles así que, en sintonía con la atmósfera de la serie, ponte tu atuendo más detectivesco, sírvete un whisky y disfruta de la serie completa. Cada episodio dura entre 40 y 50 minutos y puede ser visto a color o, para los fanáticos realmente quieran sentirse en los años treinta, en blanco y negro.