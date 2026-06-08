Belinda se une al elenco de Toy Story 5: este será su personaje en la película de Pixar

Belinda prestará voz a Lilipad. La cantante y actriz anunció desde los estudios Pixar que se integrará al elenco de voces en español de Toy Story 5. (Disney Studios LA en X)

A través de sus redes sociales, la Princesa del Pop reveló a sus fanáticos que prestará su voz a un nuevo personaje en la próxima entrega de Toy Story 5. Mediante un video grabado desde los estudios Pixar en San Francisco, California, hizo el anuncio de manera oficial.

Belinda será la encargada de darle voz en español a ‘Lilypap’, antagonista en Toy Story 5.



17 de junio, solo en cines. pic.twitter.com/umTjNgjbVk — Belinda Access (@BelindaAccess) June 8, 2026

Belinda formará parte del elenco de voces en español de Toy Story 5, donde dará vida a “Lilipad”, una tableta inteligente que llegará a la vida de Bonnie y sus juguetes.

Toy Story 5 llega a las salas de cine el próximo 17 de junio

Aunque han pasado más de 30 años desde su estreno, la franquicia de Pixar Toy Story continúa vigente con el próximo estreno de su quinta entrega. En esta ocasión, la historia mostrará cómo los juguetes tendrán que enfrentarse a la llegada de Lilipad, que captará toda la atención de Bonnie. De esta manera, personajes entrañables como Woody, Buzz y Jessie deberán encontrar la forma de no quedar relegados y mantener su lugar en su vida.

Toy Story 5 llegará siete años después de su antecesora, cuya trama giró en torno a la nueva vida de los juguetes tras el crecimiento de Andy, quien los dejó al cuidado de Bonnie.

A diferencia de la película anterior, en la que el conflicto principal se centraba en Woody y su búsqueda por encontrar su lugar en esta nueva etapa, ahora los juguetes más famosos de Disney deberán enfrentarse al riesgo de caer en el olvido ante la llegada de la tecnología.