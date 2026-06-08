Temporada final de El Oso: Disney+ revela nuevo avance de los capítulos finales

Concluye The Bear. La quinta temporada marcará el desenlace de una de las producciones más premiadas de los últimos años.

La quinta y última temporada de The Bear ya tiene fecha de estreno y promete llevar al límite a los personajes que han sostenido una de las series más aclamadas de FX y Hulu. La producción, protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach y Abby Elliott, llegará a la pantalla el jueves 25 de junio, con los ocho episodios disponibles para streaming a través de Disney+.

La historia retomará después de que Carmy Berzatto, interpretado por Jeremy Allen White, decida abandonar la industria gastronómica y dejar el restaurante en manos de Sydney, Richie y “Sugar”. Sin la presencia del chef principal, el equipo deberá enfrentar una serie de desafíos que amenazan con acabar con el negocio.

Entre los problemas que aparecen en el adelanto destacan una posible venta del inmueble donde opera el restaurante, fuertes inundaciones, interrupciones en el suministro de ingredientes, escasez de alimentos y una crisis financiera que pone en riesgo el futuro del establecimiento.

Sin Carmy al mando, el futuro del restaurante pende de un hilo

A pesar de las dificultades, los protagonistas mantienen un objetivo claro: conseguir la tan ansiada estrella Michelin y demostrar que el restaurante puede consolidarse como uno de los mejores de Chicago. La búsqueda de ese reconocimiento ha sido uno de los ejes centrales de la serie desde sus primeras temporadas, cuando el antiguo local familiar de sándwiches comenzó su transformación hacia la alta cocina.

Como parte de la promoción de la despedida de la serie, FX sorprendió recientemente a los fanáticos con el lanzamiento del episodio especial “Gary”, un capítulo flashback co escrito y protagonizado por Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal, que explora un viaje laboral de Richie y Mikey a la ciudad de Gary, Indiana.

Creada por Christopher Storer, The Bear se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su retrato realista de la industria restaurantera, sus actuaciones premiadas y su capacidad para combinar drama, humor y tensión en cada episodio.