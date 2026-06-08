El Recodo en el Fan Fest CDMX: confirman concierto gratis de la banda en el Zócalo para este 11 de junio

¡El Recodo en el Fan Fest! La banda sinaloense tocará durante la celebración del Mundial 2026 (Edgar Negrete Lira @cuartoscuro)

La agrupación de banda sinaloense El Recodo dará un concierto gratuito durante las festividades del Mundial 2026. ¿Dónde será y cómo puedes acudir?

¿Quién es El Recodo y dónde se presentarán?

La banda El Recodo, también conocida como El Recodo de Don Cruz Lizárraga, es una agrupación sinaloense que se formó en 1938. Lleva por nombre el pueblo en donde surgió y fue formada por Cruz Lizárraga. A pesar de que la música de banda ya tenía trayectoria al norte del país antes del surgimiento El Recodo, se le atribuye a esta banda el título de La madre de todas las bandas por ser la primera en popularizarlo.

Adquirieron reconocimiento internacional y hoy en día su influencia en varios subgéneros de la música de banda es palpable. Tras la muerte de su fundador en 1995, sus hijos han continuado con el legado. Para quienes no han tenido la oportunidad de escuchar a esta legendaria banda en vivo, el Fan Fest se presenta como la oportunidad ideal de escucharlos en vivo.

El evento se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico de la Ciudad de México durante los 39 días que durará la justa mundialista. Se mostrarán todos los partidos de la Copa Mundial y se esperan muchos eventos culturales como el de este jueves.

¿Cómo puedo asistir al concierto de El Recodo en el Fan Fest?

Para asistir al Fan Fest, no necesitas registrarte ni comprar boleto. Sólo asiste con tiempo anticipado al Zócalo de la capital para alcanzar cupo. El acceso al público inicia a las 10:00 horas. Puedes llegar al sitio del evento a través de la línea 2 del metro (estaciones Bellas Artes y Allende) y línea 4 del metrobus (estaciones Isabel la Católica y República de Argentina)

No sólo podrás ver el partido con otros aficionados en la pantalla y gozar del concierto de El Recodo, sino también participar en actividades deportivas, activaciones y disfrutar la oferta gastronómica.

Te recordamos que si piensas asistir al Fan Fest, se prohíben ingresar con varios artículos, entre ellas bebidas alcohólicas, cigarros, vapeadores, mochilas voluminosas, mascotas, alimentos externos, carreolas y paraguas.