¡Scooby-Doo vuelve al live-action! Netflix anuncia nueva versión del perro detective

Scooby-Doo Live Action Netflix dio la primera muestra de lo que será la serie del popular personaje creado en "acción en vivo".

Scooby-Doo, uno de los personajes ficticios más emblemáticos creados por los estudios de animación de Hannah-Barbera está muy cerca de regresar con una nueva versión de Live-Action. El gran danés detective y su equipo volverán próximamente con una serie titulada “Scooby-Doo: El origen”.

¡Oficial! Scooby-Doo: El origen llega a Netflix en 2027

Este lunes 8 de junio Netflix Netflix anunció oficialmente el lanzamiento de Scooby-Doo: El Oorigen, una serie de ocho episodios que se estrenará en la plataforma en 2027. No se trata de una película, sino de una producción episódica que explora los orígenes de Misterio a la Orden.

La trama sigue a un grupo de adolescentes durante su último verano en el Campamento Ruby-Spears. Shaggy y Daphne investigan un misterio relacionado con un cachorro de gran danés perdido, vinculado a un asesinato sobrenatural. Junto a Velma y el recién llegado Fred, enfrentarán secretos ocultos y un caso que podría definir su futuro como equipo de detectives.

¡Scooby por fin es real! Conoce al mejor amigo de todos en SCOOBY-DOO: El origen, que llegará a Netflix en 2027. pic.twitter.com/SyOotyhKFY — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 8, 2026

Es una reimaginación moderna que promete un tono de misterio adolescente con toques sobrenaturales, manteniendo la esencia de resolver crímenes y desenmascarar villanos

Scooby-Doo regresa al Live-Action

Creado en 1969, Scooby se ha mantenido vigente debido a las múltiples versiones, películas y reinterpretaciones de la caricatura original a lo largo de los años como:

Scooby-Doo y ¿quién adivina? (2019–2021)

¡Ponte en onda, Scooby-Doo! (2015–2018)

Scooby-Doo! Misterios S.A. (2010–2013):

¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? (2002–2006)

Entre otros.

Sin embargo, el personaje únicamente había contado con una adaptación live-action que llegó en 2002 con una película protagonizada por Neil Fannin, Mathew Lilard, Sarag Michelle Gellar, Rowan Akitson y Freddie Prinze Jr. La cinta tuvo una secuela titulada Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos que estrenó en 2004 y que marcó el final de esta saga.

El elenco anunciado incluye:

Mckenna Grace como Daphne Blake

Tanner Hagen como Shaggy Rogers

Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley

Maxwell Jenkins como Fred Jones

Además, se ha confirmado la participación de Paul Walter Hauser en un rol recurrente. La serie es producida por Berlanti Productions, Midnight Radio y Warner Bros. Television, con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como showrunners y guionistas respectivamente.