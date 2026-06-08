¡Scooby-Doo vuelve al live-action! Netflix anuncia nueva versión del perro detective

Scooby-Doo, uno de los personajes ficticios más emblemáticos creados por los estudios de animación de Hannah-Barbera está muy cerca de regresar con una nueva versión de Live-Action. El gran danés detective y su equipo volverán próximamente con una serie titulada “Scooby-Doo: El origen”.
¡Oficial! Scooby-Doo: El origen llega a Netflix en 2027
Este lunes 8 de junio Netflix Netflix anunció oficialmente el lanzamiento de Scooby-Doo: El Oorigen, una serie de ocho episodios que se estrenará en la plataforma en 2027. No se trata de una película, sino de una producción episódica que explora los orígenes de Misterio a la Orden.
La trama sigue a un grupo de adolescentes durante su último verano en el Campamento Ruby-Spears. Shaggy y Daphne investigan un misterio relacionado con un cachorro de gran danés perdido, vinculado a un asesinato sobrenatural. Junto a Velma y el recién llegado Fred, enfrentarán secretos ocultos y un caso que podría definir su futuro como equipo de detectives.
¡Scooby por fin es real! Conoce al mejor amigo de todos en SCOOBY-DOO: El origen, que llegará a Netflix en 2027. pic.twitter.com/SyOotyhKFY— Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 8, 2026
Es una reimaginación moderna que promete un tono de misterio adolescente con toques sobrenaturales, manteniendo la esencia de resolver crímenes y desenmascarar villanos
Scooby-Doo regresa al Live-Action
Creado en 1969, Scooby se ha mantenido vigente debido a las múltiples versiones, películas y reinterpretaciones de la caricatura original a lo largo de los años como:
- Scooby-Doo y ¿quién adivina? (2019–2021)
- ¡Ponte en onda, Scooby-Doo! (2015–2018)
- Scooby-Doo! Misterios S.A. (2010–2013):
- ¿Qué hay de nuevo, Scooby-Doo? (2002–2006)
Entre otros.
Sin embargo, el personaje únicamente había contado con una adaptación live-action que llegó en 2002 con una película protagonizada por Neil Fannin, Mathew Lilard, Sarag Michelle Gellar, Rowan Akitson y Freddie Prinze Jr. La cinta tuvo una secuela titulada Scooby-Doo 2: Monstruos sueltos que estrenó en 2004 y que marcó el final de esta saga.
El elenco anunciado incluye:
- Mckenna Grace como Daphne Blake
- Tanner Hagen como Shaggy Rogers
- Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley
- Maxwell Jenkins como Fred Jones
Además, se ha confirmado la participación de Paul Walter Hauser en un rol recurrente. La serie es producida por Berlanti Productions, Midnight Radio y Warner Bros. Television, con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como showrunners y guionistas respectivamente.