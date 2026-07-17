“La Odisea”: la innovación tecnológica que permitió a Christopher Nolan filmar la primera película rodada completamente en IMAX

La Odisea (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/Melinda Sue Gordon)

Christopher Nolan vuelve a desafiar los límites del cine. Después del éxito mundial de Oppenheimer, el director británico presenta La Odisea, una ambiciosa adaptación del poema de Homero que no solo destaca por su escala narrativa, sino también por el avance tecnológico que representa para la industria cinematográfica. La producción, que llegará a los cines el 17 de julio de 2026, se convierte en el primer largometraje de la historia filmado completamente con cámaras de película IMAX, un logro que redefine la forma en que se conciben las grandes producciones.

La colaboración entre Nolan e IMAX no es nueva. Desde El caballero de la noche, el cineasta ha apostado por este formato para potenciar la inmersión de sus historias. Sin embargo, La Odisea lleva esa relación a un nivel inédito, al utilizar durante todo el rodaje una nueva generación de cámaras desarrolladas específicamente para responder a las exigencias del realizador y de su director de fotografía, Hoyte van Hoytema.

El resultado promete una experiencia visual y sonora concebida desde su origen para aprovechar al máximo las capacidades del formato de gran pantalla.

Un salto tecnológico que cambia la historia del cine

Más allá de adaptar uno de los relatos más influyentes de la literatura universal, La Odisea representa un hito técnico. Nunca antes una película había sido capturada por completo con cámaras de película IMAX, reconocidas por ofrecer la mayor resolución disponible en el cine.

Estos equipos generan imágenes con un nivel de detalle considerablemente superior al de los formatos tradicionales, permitiendo una representación mucho más precisa de paisajes, texturas y movimientos. Gracias a ello, cada escena aprovecha la relación de aspecto expandida característica de IMAX, lo que brinda al público una imagen de mayor tamaño y profundidad.

Para hacer posible este proyecto fue necesario desarrollar una nueva generación de cámaras, bautizadas como Keighley, en homenaje a David Keighley y Patricia Keighley, dos figuras fundamentales en la evolución del formato de 70 milímetros.

Estas unidades incorporan avances tanto en hardware como en software, además de materiales de alta resistencia similares a los utilizados en la industria de la Fórmula 1. Uno de sus principales aportes fue la incorporación de un innovador sistema acústico que permitió grabar diálogos sincronizados sin comprometer la calidad del sonido, una limitación que durante décadas dificultó el uso continuo de cámaras IMAX en producciones narrativas.

La Odisea (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/Melinda Sue Gordon)

Una experiencia diseñada exclusivamente para las salas IMAX

Christopher Nolan ha defendido durante años que el cine debe experimentarse en pantalla grande. Con La Odisea, esa filosofía alcanza su máxima expresión.

La película fue concebida desde el inicio para proyectarse en auditorios IMAX, motivo por el cual la versión presentada en este formato sirvió como máster principal de toda la producción. Posteriormente se desarrollaron las demás versiones destinadas a otros sistemas de exhibición.

Esto significa que tanto la fotografía como la mezcla de sonido fueron diseñadas específicamente para aprovechar las características de las salas IMAX. La banda sonora compuesta por Ludwig Göransson también recibió un tratamiento exclusivo, pensado para integrarse con el sistema de audio de alta precisión que distingue a estos complejos.

En determinados recintos equipados con tecnología IMAX de última generación, la película incluso podrá exhibirse utilizando la relación de aspecto 1.43:1, considerada la mayor superficie de imagen disponible actualmente en una sala comercial.

Todo este trabajo busca que el espectador no solo observe la historia de Odiseo, sino que se sienta inmerso en ella mediante imágenes de enorme escala y un diseño sonoro que acompaña cada momento del viaje.

La Odisea (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/Melinda Sue Gordon)

El nuevo capítulo de una alianza entre Nolan e IMAX

La relación entre Christopher Nolan e IMAX ha sido determinante para la evolución del cine contemporáneo. Desde hace casi dos décadas, el director ha impulsado el uso del formato en producciones de Hollywood, demostrando que las grandes pantallas pueden utilizarse no únicamente para el espectáculo, sino también para fortalecer la narrativa.

Con La Odisea, esa colaboración alcanza un nuevo punto de referencia. Durante el rodaje se emplearon más de 640 kilómetros de película, una cifra que refleja la magnitud de una producción desarrollada con herramientas completamente analógicas en una época dominada por la captura digital.

Además de la escala técnica, el proyecto reafirma la apuesta del cineasta por preservar el lenguaje cinematográfico tradicional mientras incorpora innovaciones que amplían sus posibilidades creativas.

La historia de Odiseo encuentra así un vehículo visual acorde con su dimensión épica. No se trata únicamente de una nueva adaptación del clásico de Homero, sino de una producción que busca establecer un nuevo estándar para el cine de gran formato.

Con este estreno, IMAX y Christopher Nolan vuelven a demostrar por qué su colaboración continúa siendo una de las más influyentes de la industria. La Odisea no solo promete ser uno de los acontecimientos cinematográficos más importantes del año, sino también una obra que podría marcar el futuro de la exhibición en pantalla grande, llevando la experiencia inmersiva a un nivel nunca antes alcanzado.