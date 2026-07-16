Hercules & Love Affair regresa a la pista de baile con Dansuer EP, una colaboración junto a Hip & Lips

Hercules & Love Affair

Tras explorar un lado más introspectivo con In Amber, Hercules & Love Affair prepara una nueva etapa con Dansuer EP, un trabajo que cuenta con la participación vocal de Hip & Lips en todos sus temas y que será publicado por el sello Stratasonic. En conversación con La Crónica de Hoy, Andy Butler y Elín Ey reflexionan sobre el regreso a la música de baile, el proceso creativo que los ha unido durante más de una década y el papel que siguen desempeñando los clubes como espacios de libertad y comunidad.

El regreso a la pista de baile sin abandonar la honestidad emocional

Después de la atmósfera oscura y contemplativa de In Amber, Butler sintió que era momento de volver al terreno donde comenzó buena parte de su carrera: la música hecha para la pista de baile. Sin embargo, aclara que no se trata de responder a expectativas externas, sino de seguir el impulso natural de su proceso creativo.

“Quería volver a hacer música para bailar simplemente porque quería hacerlo. Como artista, la libertad es lo más importante para mí”, explica.

El productor recuerda que In Amber surgió en un contexto marcado por la incertidumbre global y por emociones que necesitaban otra forma de expresión.

“Vivíamos un momento muy específico. Había mucha angustia en el mundo y muchas cosas de las que necesitábamos hablar. Ese disco fue un reflejo de ese momento, pero ahora tenía ganas de volver a hacer producciones divertidas para la pista de baile”, señala.

Con Dansuer EP, Butler deja claro que Hercules & Love Affair no pretende encasillarse en un solo sonido.

“Era importante decirle al mundo que no esperaran únicamente música dance de mí. Tengo un espectro de emociones como cualquier ser humano y quiero tener la libertad de explorarlas todas”, afirma.

Una colaboración basada en la confianza y la comunidad

Uno de los elementos centrales de Dansuer EP es la participación de Elín Ey, de Hip & Lips, cuya voz aparece en cada uno de los temas del proyecto. La relación entre ambos comenzó hace más de diez años y, con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una de las colaboraciones más sólidas para Butler.

El músico recuerda que conoció a Elín cuando ella y sus hermanas participaron en la grabación de Running, una canción de uno de sus discos anteriores.

“Recuerdo verla cantar sola en el estudio y pensar: ‘algún día quiero escribir música con ella’. Ese momento llegó después y desde entonces descubrimos una conexión muy natural”, relata.

Más allá de la afinidad musical, Butler considera que la base de su trabajo conjunto ha sido la honestidad.

“Siempre existió la confianza para decirnos cuando algo no funcionaba o cuando una idea era realmente buena. Nunca hubo miedo al juicio y eso terminó convirtiéndose en una colaboración muy especial”, asegura.

Para Elín Ey, esa apertura transformó incluso su forma de escribir canciones.

“Componer siempre fue algo que hacía con mucha vergüenza. Trabajar con Andy me ayudó a salir de ese lugar y encontrar una libertad creativa que antes no tenía”, comenta.

La cantante también destaca que compartir experiencias dentro de la comunidad queer fortaleció aún más ese vínculo artístico.

“Creo que esa conexión hace que escribir juntos sea todavía más honesto. Nos entendemos desde un lugar muy profundo y eso se refleja en las canciones”, explica.

Butler coincide plenamente con esa visión.

“No existe el juicio entre nosotros. Nos aceptamos completamente y esa colaboración también me ha ayudado a crecer como persona”, afirma.

La cultura club como refugio creativo y el futuro de la música electrónica

Musicalmente, Dansuer EP bebe del house clásico, el acid, el italo disco, la new wave y distintos sonidos europeos que marcaron la evolución de la música electrónica durante las décadas de los ochenta y noventa.

Butler explica que la inspiración no provino únicamente de artistas, sino de los espacios donde esas escenas nacieron.

“Pensé mucho en clubes como The Blitz, The Batcave, Mud Club en Nueva York o Patrick Miller en Ciudad de México. Todos esos lugares mezclaban disco, house, italo, rock y new wave. Esa diversidad siempre me ha inspirado”, comenta.

Aunque el EP está pensado para sonar en clubes, Butler insiste en que cada composición debe sostenerse incluso sin producción electrónica.

“Siempre intento que una canción de Hercules & Love Affair funcione solamente con un piano o una guitarra. Si una canción funciona así, entonces sabes que realmente es una buena canción”, explica.

Para ambos artistas, el club continúa siendo mucho más que un espacio para bailar.

“Cuando era joven encontré aceptación en los clubes. Encontré personas como yo y un lugar donde podía expresarme libremente. Eso ya es una experiencia profundamente política”, reflexiona Butler.

Aunque reconoce que estos espacios no siempre son completamente seguros, considera que siguen siendo fundamentales para comunidades históricamente marginadas.

También observa cambios importantes en la forma en que las nuevas generaciones viven la música electrónica.

“La tecnología ha incrementado el aislamiento y la gente se preocupa demasiado por cómo la perciben. Me gustaría ver clubes donde las personas vuelvan a bailar sin miedo, con más libertad”, señala.

En ese sentido, México ocupa un lugar especial dentro de su experiencia como músico.

“Una de las cosas que más amo de México es que la gente baila porque realmente ama la música. No está preocupada por verse bien; está disfrutando el momento”, asegura.

Elín Ey, por su parte, percibe señales alentadoras en el público más joven.

“Todo hoy sucede más rápido, pero también veo que muchos jóvenes están descubriendo música de hace 15 o 20 años. Hay una curiosidad por regresar a esos sonidos y eso me parece maravilloso”, comenta.

Butler comparte ese optimismo y considera que la necesidad de conexión humana terminará impulsando una nueva etapa para la cultura club.

“Creo que la gente quiere volver a sentirse conectada. Esa necesidad nunca desaparece y la música siempre encuentra la manera de reunirnos otra vez”, concluye.