Murió la actriz Brenda Fricker, la “señora de las palomas” en Mi Pobre Angelito 2 y ganadora del Oscar

Muere Brenda Fricker | La actriz ganadora del Oscar que conquistó al público en Mi Pobre Angelito 2.

La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por millones de espectadores como la entrañable “señora de las palomas” en Mi Pobre Angelito 2, falleció a los 81 años tras una larga enfermedad, confirmó este viernes su agente, Phil Belfield.

Aunque para el público más joven su papel junto a Macaulay Culkin es uno de los más memorables de la cinta navideña de 1992, Fricker ya había hecho historia dos años antes al convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Premio Oscar.

Se convirtió primera irlandesa en ganar un Oscar

En 1990 recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Bridget Fagan Brown en My Left Foot, película protagonizada por Daniel Day-Lewis, quien también obtuvo el premio a Mejor Actor por ese trabajo.

A pesar del prestigio que le dio el Oscar, Brenda Fricker alcanzó una enorme popularidad internacional gracias a su participación en Mi Pobre Angelito 2, donde interpretó a la solitaria “señora de las palomas”, una mujer sin hogar que entabla una entrañable amistad con Kevin McCallister.

Además de esa película, Fricker participó en producciones como The Field (1990), A Time to Kill (1996), So I Married an Axe Murderer (1993) y Veronica Guerin (2003), consolidando una trayectoria de más de cinco décadas.

Una carrera que dejó huella en cine, televisión y teatro

Nacida en Dublín, Brenda Fricker comenzó su carrera artística en la década de 1960 y también fue una figura habitual de la televisión británica e irlandesa, con participaciones en series como Casualty, Coronation Street y Upstairs, Downstairs.

En el teatro trabajó en importantes escenarios como el National Theatre y el Royal Court Theatre, mientras que en el cine fue considerada una de las intérpretes más respetadas de su generación.