SYOT estrena “Love Is Overrated”: la historia detrás del sencillo que habla de volver a creer en el amor

SYOT presenta "Love is overrated" Foto: Cortesía

Hay canciones que nacen para hacer bailar y otras que buscan acompañar momentos difíciles. Con “Love Is Overrated”, la banda SYOT consigue ambas cosas al mismo tiempo. Lo que en un principio parece un tema luminoso, con una energía heredada del disco y el funk de finales de los años setenta, termina revelando una historia mucho más cercana a quienes alguna vez prometieron no volver a enamorarse después de una decepción.

Ese contraste entre ritmo y emoción define el momento creativo que atraviesa el cuarteto germano-holandés, una agrupación que ha convertido la sinceridad en su principal sello artístico y que ahora prepara el lanzamiento de Flowers in the End, su primer EP, previsto para el 6 de agosto.

Lejos de perseguir tendencias o fórmulas prefabricadas, SYOT ha encontrado una identidad propia a partir de la convivencia entre cuatro músicos con influencias completamente distintas. El resultado es una mezcla de indie, soul, pop alternativo, funk y matices psicodélicos que se construye de manera natural, sin perder de vista la emoción como punto de partida.

Un sencillo que nació como una broma y terminó convirtiéndose en una confesión

Detrás de “Love Is Overrated” existe una historia tan espontánea como el propio mensaje que transmite.

Todo comenzó cuando Oscar tomó un pequeño teclado de juguete que Kai había encontrado en un mercadillo. Mientras improvisaba algunos acordes poco convencionales, surgió casi por accidente la frase que terminaría dando nombre al sencillo.

Lo que inició como una ocurrencia terminó evolucionando hacia una reflexión sobre uno de los sentimientos más universales: la contradicción de asegurar que el amor ya no vale la pena, mientras en el fondo continúa existiendo el deseo de volver a conectar con alguien.

La canción juega precisamente con esa dualidad.

Durante las estrofas, el narrador parece convencido de haber dejado atrás cualquier ilusión romántica. Sin embargo, conforme avanza la composición, esa aparente seguridad comienza a romperse hasta dejar al descubierto la vulnerabilidad que siempre estuvo presente.

Es una historia que muchas personas reconocen de inmediato: después de una ruptura es común construir una coraza emocional que, tarde o temprano, termina cediendo cuando aparece alguien inesperado.

La vulnerabilidad dejó de ser un recurso y se convirtió en la esencia de SYOT

Durante la conversación con este medio, los integrantes de SYOT explicaron que nunca buscan escribir canciones que aparenten emociones que no existen.

Para ellos, las letras funcionan como una extensión natural de las experiencias personales.

Incluso confesaron que, en muchas ocasiones, el verdadero significado de una canción aparece después de haber terminado de escribirla.

Más que planear cuidadosamente cada emoción, prefieren dejar que las ideas fluyan hasta descubrir qué intentaban expresar realmente.

“Es mucho más fácil escribir sobre algo que realmente viene del corazón que intentar fingir una emoción”, explican.

Ese proceso también ha provocado que varias canciones sean interpretadas de formas completamente distintas por quienes las escuchan.

SYOT presenta "Love is overrated" Foto: Cortesía

Uno de los temas del próximo EP, por ejemplo, nació de una experiencia profundamente triste. Sin embargo, varias personas lo describieron como una canción romántica.

Lejos de corregir esa percepción, la banda disfruta que cada oyente construya su propia interpretación.

Para ellos, una canción termina de completarse cuando alguien más encuentra un significado diferente al que originalmente inspiró su creación.

La evolución de SYOT también ocurrió fuera del estudio

Aunque el crecimiento musical resulta evidente, los integrantes consideran que el cambio más importante ocurrió lejos de los escenarios.

Desde sus primeros años hasta hoy, la banda aprendió a convivir mientras sus miembros viven entre distintos países, una situación que hizo que cada encuentro girara prácticamente alrededor de la música.

Con el paso del tiempo no solamente mejoraron como intérpretes.

También se convirtieron en amigos más cercanos.

Reconocen que hoy existe una comunicación mucho más honesta entre ellos, algo que inevitablemente terminó reflejándose en las canciones.

Esa confianza también fortaleció sus presentaciones en vivo.

Después de tocar constantemente durante los últimos años, sienten que el grupo encontró una química escénica mucho más sólida, capaz de transmitir la misma cercanía que existe durante el proceso creativo.

Cuatro músicos, cuatro universos musicales

Una de las principales características de SYOT es la diversidad de influencias que cada integrante aporta.

Lejos de convertirse en un obstáculo, esas diferencias alimentan constantemente el sonido del grupo.

Cada uno posee una manera muy particular de escribir, cantar o interpretar su instrumento.

En lugar de intentar unificar esas personalidades musicales, prefieren dejar que convivan entre sí.

Los integrantes comparten constantemente nuevos artistas, discos y canciones.

SYOT presenta "Love is overrated" Foto: Cortesía

Muchas de esas recomendaciones terminan formando parte del proceso creativo del grupo.

Escuchar música nueva, descubrir géneros diferentes y ampliar permanentemente el horizonte musical se ha convertido en parte de la rutina de la banda.

Para ellos, la identidad artística no se construye rechazando influencias, sino aprendiendo a mezclarlas hasta transformarlas en algo completamente propio.

Escribir canciones también funciona como terapia

Cuando se les pregunta si la composición representa una forma de terapia, la respuesta llega sin dudar.

Sí.

Los integrantes consideran que escribir sobre experiencias personales permite procesar emociones de una manera diferente.

Incluso cuando una canción parte de una historia ficticia, el proceso creativo genera una sensación de calma difícil de encontrar en otros espacios.

Cada integrante aporta vivencias distintas a una misma composición.

Uno escribe el primer verso desde su perspectiva.

Después otro continúa la historia con emociones propias.

Poco a poco las canciones dejan de pertenecer a una sola persona para convertirse en un reflejo colectivo de la banda.

Ese intercambio emocional también explica por qué muchas letras transmiten una sensación de intimidad poco común dentro del pop alternativo.

No existe una fórmula para crear una canción

Si algo caracteriza el método creativo de SYOT es la ausencia de reglas.

Algunas canciones comienzan con una melodía.

Otras nacen de un ritmo.

En ocasiones todo inicia con una nota de voz grabada en el teléfono.

Después aparecen nuevos acordes, nuevas melodías y pequeños fragmentos que terminan transformándose en composiciones completamente distintas.

La banda evita imponer estructuras rígidas porque considera que cada canción necesita descubrir su propio camino.

Aun así, reconocen que la melodía suele convertirse en el elemento que guía el resto del proceso.

Es la parte que permanece en la memoria del oyente y, por ello, ocupa un lugar central dentro de cada composición.

La búsqueda constante del equilibrio entre minimalismo y detalle

Aunque las producciones actuales de SYOT contienen cientos de capas de sonido, el grupo insiste en que más elementos no siempre significan una mejor canción.

Durante la grabación del EP trabajaron junto al productor Yves Lennertz, quien impulsó una metodología completamente distinta a la que acostumbraban.

En lugar de construir cada tema exclusivamente frente al ordenador, los músicos grabaron primero las canciones como si estuvieran tocándolas en vivo.

Después comenzaron a experimentar.

SYOT presenta "Love is overrated" Foto: Cortesía

Registraron absolutamente todas las ideas que surgían durante las sesiones.

Más tarde eliminaron aquellas que resultaban innecesarias.

Ese proceso les permitió descubrir que muchas veces el verdadero desafío consiste en saber qué quitar y no únicamente qué agregar.

La filosofía del famoso “menos es más” terminó convirtiéndose en una parte esencial del nuevo sonido del grupo.

Un EP que representa el inicio de una nueva etapa

Aunque Flowers in the End será el primer EP de SYOT, los integrantes consideran que en realidad marca el cierre del primer gran capítulo de su historia.

Las canciones que conforman este trabajo fueron escritas durante distintos momentos de los últimos años.

Algunas nacieron incluso antes de que la banda adoptara su identidad actual.

Por ello describen este lanzamiento como el momento en que finalmente dejan salir al mundo todas esas ideas que permanecieron creciendo durante mucho tiempo.

Para Oscar, este periodo puede resumirse con una imagen muy sencilla: “dejar el nido”.

Mientras tanto, Henry lo define con una sola palabra: emocionante.

Ambas respuestas reflejan la sensación de estar entrando a una nueva etapa sin abandonar las raíces que construyeron el proyecto.

“Love Is Overrated”: bailar primero, entender después

En términos sonoros, el nuevo sencillo representa uno de los momentos más luminosos del repertorio de SYOT.

Impulsada por un ritmo constante, un cálido sintetizador Juno, guitarras con influencia funk, bajo envolvente y una producción que privilegia la energía de una interpretación en vivo, la canción invita a moverse desde los primeros segundos.

Sin embargo, conforme avanza la letra, aparece la verdadera intención del tema.

La pista de baile funciona como un refugio emocional.

Bailar se convierte en una forma de escapar, aunque sea por unos minutos, del dolor que deja una ruptura.

Ese contraste resume perfectamente la propuesta artística del grupo: melodías accesibles que esconden emociones mucho más complejas.

México, uno de los destinos que más ilusión les provoca

Durante la entrevista hubo un tema que despertó especial entusiasmo entre los músicos: la posibilidad de visitar México.

Aseguran que esperan poder presentarse en el país muy pronto y no esconden la emoción que les provoca pensar en ese momento.

Incluso bromearon diciendo que, si alguien les ofreciera cuatro boletos de avión junto con todo su equipo, estarían preparados para viajar al día siguiente.

Más allá de los conciertos, los integrantes también expresaron su deseo de reencontrarse personalmente con quienes los han entrevistado desde este lado del mundo.

Después de tantas conversaciones realizadas a través de una pantalla, consideran que conocer al público mexicano cara a cara sería una forma especial de cerrar el círculo.

Una banda que todavía siente que apenas comienza

Quizá una de las respuestas más reveladoras de la entrevista llegó cuando se les preguntó qué consejo darían a sus versiones más jóvenes.

Lejos de hablar de arrepentimientos, los integrantes coincidieron en que aún sienten que el camino apenas está comenzando.

No creen haber llegado a una meta definitiva.

Prefieren entender este momento como una etapa de aprendizaje permanente.

Lo único que esperan del futuro es seguir haciendo mejor música, crear más experiencias visuales, ofrecer más conciertos y continuar descubriendo hacia dónde puede llevarlos la evolución natural del proyecto.

Con Love Is Overrated, SYOT no solo presenta un nuevo sencillo. También ofrece una declaración de principios: la música puede ser sofisticada sin dejar de ser cercana, puede invitar a bailar mientras habla de heridas emocionales y puede encontrar belleza en las contradicciones que todos experimentamos alguna vez.

Si algo deja claro este lanzamiento es que la banda ha aprendido a convertir sus dudas, sus cambios y sus propias vulnerabilidades en canciones capaces de conectar con cualquiera que alguna vez juró no volver a enamorarse... hasta que una nueva historia apareció para demostrarle lo contrario.