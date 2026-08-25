Pablo Lyle ya tiene fecha para su libertad: ¿Cuántos años debía cumplir y cuándo saldrá de prisión?

Pablo Lyle Podría ser puesto en libertad este año. (@pablolyle)

El actor mexicano Pablo Lyle, condenado a prisión en Estados Unidos por asesinato culposo, posiblemente será liberado este año de prisión.

Pablo Lyle: ¿Por qué está en prisión y cuándo saldrá?

El actor Pablo Lyle contaba con una trayectoria ascendente en el cine y la televisión mexicana, participando en proyectos como La sombra del pasado (2014-2015), Mi adorable maldición (2017) y Mirreyes contra Godinez (2019).

En 2019, Lyle agredió físicamente a Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años tras un altercado al volante en Miami, Florida. A causa de una caída durante la pelea, el cubano sufrió de una traumatismo craneoencefálico que resultó en su fallecimiento cuatro días después del incidente. Lyle permaneció en juicio hasta 2022, cuando se le declaró culpable de homicidio involuntario y en 2023 fue condenado a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional.

Se decía que, por buena conducta, Lyle podía ser liberado a finales de 2026 o inicios de 2027. Las autoridades hicieron pública dicha posibilidad, por lo que su condena aún podía durar hasta 2028. Antes de la muerte de su padre, el histrión intentó pedir un permiso humanitario para visitarlo, pero este fue rechazado por autoridades estadounidenses.

Sin embargo, la periodista Tanya Charry aseguró en el programa El Gordo y la Flaca de Univision contar con información que confirma Lyle será liberado de prisión el próximo 29 de diciembre de 2026

También afirmó que una demanda presentada en 2024 por familiares de la víctima, la cual exigía compensación millonaria por la muerte de Hernández, fue desestimada en las cortes por inactividad de más de 10 meses.

Todavía no se sabe con certeza qué determinarán las autoridades en cuanto a las condiciones de su liberación, pues en casos donde un preso es liberado antes por buena conducta, por lo general todavía deben cumplir con un periodo de libertad condicional en el cual son supervisados por las autoridades. De igual manera, se dice que deberá resolver su situación migratoria y posiblemente ser deportado a México sin posibilidad de regresar a Estados Unidos.