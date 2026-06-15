Murió Jorge Lyle a los 77 años mientras su hijo, Pablo Lyle, sigue en prisión

Muere Jorge Lyle Padre de Pablo Lyle, actor que se encuentra en prisión de EE. UU. (cuartoscuro y @pablolyle)

Jorge Lyle, papá del actor mexicano Pablo Lyle, falleció el pasado 13 de junio a los 77 años de edad. Su hijo, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos por homicidio, intentó visitarlo sin éxito.

¿Qué se sabe de la muerte de Jorge Lyle?

Jorge Lyle ya tenía algún tiempo presentando problemas de salud. El padre de Pablo se encontraba en una casa de retiro y enfrentaba el Alzheimer. Su salud física también era frágil y había sufrido una caída recientemente que fue la que probablemente resultó en su muerte. Lyle murió en Mazatlán, lugar de nacimiento de Pablo, el sábado pasado, pero muerte se dio a conocer el domingo.

La hermana de Pablo, Silvia, fue la que publicó las últimas fotos de su papá, cuando este cumplió años el 11 de junio.

¿Por qué está arrestado Pablo Lyle?

En 2019, Pablo agredió físicamente a un hombre cubano de 63 años tras un altercado al volante. El caso habría resultado únicamente en cargos de agresión si no hubiera sido porque, a causa de una caída durante la pelea, el hombre agredido sufrió de una traumatismo craneoencefálico que resultó en su muerte cuatro días después del incidente. Lyle permaneció en juicio hasta 2023, cuando se le declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenado a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional.

Se ha dicho que, por buena conducta, podría ser liberado a finales de 2026 o inicios de 2027. Sin embargo, las autoridades todavía no han hecho oficial dicha posibilidad. En caso de que no se le otorgue la libertad, su condena concluiría hasta 2028.

Desde días antes de la muerte del padre, se decía que el actor intentó conseguir un permiso humanitario. Este le hubiera permitido salir de los Estados Unidos bajo vigilancia para atender a los últimos días de su padre. El permiso no se le concedió.

Previo al accidente, la carrera de Lyle iba en ascenso. Participó en las telenovelas La sombra del pasado (2014-2015) y Mi adorable maldición (2017) y actuó en películas como Mirreyes contra Godinez (2019). También incursionó en el ámbito teatral. El productor de Televisa Juan Osorio ha afirmado que le gustaría continuar trabajando con Lyle cuando se le otorgue su libertad.