Yordi Rosado anuncia Quiúbole con la adultez: ¿Cuánto costará y dónde comprar el nuevo manual millennial de supervivencia?

Quiúbole con la adultez ‘Quiúbole con’ regresa después de veinte años para apoyar a Millennials y Gen Z que navegan la adultez.

Quiúbole con..., el dúo de libros que todo puberto y puberta millennial tuvo a inicios de los 2000, volverá veinte años después con la edición Quiúbole con... la adultez, una versión actualizada escrita por Yordi Rosado en la que explorará sus propias vivencias, así como la investigación de personas expertas, para hablar de temas como la ansiedad y la inseguridad que genera la etapa adulta en los y las millennial o Gen Z que ya han llegado a ella.

“Un libro para sobrevivir a esta etapa que nadie nos enseñó a vivir”, explicó el conductor de televisión mexicano, continuando así el ciclo que comenzó con los primeros ejemplares para adolescentes dos décadas atrás.

‘Quiúbole con... la adultez’: ¿cuándo cuesta y dónde comprarlo?

Según lo anunció Yordi Rosado mediante redes sociales, el nuevo ejemplar de Quiúbole con... salió a la venta en línea a partir del 17 de septiembre de 2026, mientras que las tiendas físicas de Penguin Libros México tendrán la guía disponible hasta el mes de noviembre del año presente.

¿Quién dijo que ser adulto sería tan complicado? 😂Después de 20 años, regreso con #QUIÚBOLECONLAADULTEZ, un libro para sobrevivir a esta etapa que nadie nos enseñó a vivir.



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Disponible… pic.twitter.com/F7GSGXL8O8 — Yordi Rosado (@YordiRosado) September 17, 2026

En caso de que no puedas esperar más para poner tus manos sobre Quiúbole con... la adultez y descubrir los secretos de la ajetreada vida adulta, puedes recurrir a Buscalibre, librería online que ya cuenta con disponibilidad de envíos internacionales del nuevo libro de la saga de guías.

De acuerdo con la información oficial de la librería, el ejemplar dedicado a la adultez tiene el precio de $399 pesos mexicanos, con un periodo estimado de entrega de 25 a 26 días hábiles.

¿Qué temas explora Yordi Rosado en ‘Quiúbole con... la adultez’?

Veinte años atrás, el dúo de guías coescritas entre Yordi Rosado y Gaby Vargas, se convirtió en un imprescindible en las librerías de los hogares que tenían a una o un adolescente incomprendido entre sus filas, pasando a la historia como una de las memorias más emblemáticas de la generación millennial en México.

Hoy, Yordi Rosado vuelve con la continuación Quiúbole con... la adultez, una guía que ha dejado atrás los primeros cambios del cuerpo humano y la vida social adolescente para adentrarse a las complicaciones económicas, amorosas y laborales de la etapa adulta.

“¿Te da pavor el SAT, el ISR y escoger una razón social? ¿No sabes cómo ahorrar, invertir o simplemente mejorar económicamente? ¿Sientes presión social por no tener pareja, novio, novia, alien o casi algo? En pocas palabras, ¿quieres saber por qué, independientemente de tu edad, no te sientes adulto?”, anticipa la sinopsis de la nueva guía, destacando la exploración de situaciones típicas de la adultez como las separaciones o divorcio, la sexualidad, la infidelidad, las complicaciones del trabajo o de los impuestos.

De acuerdo con el conductor y autor mexicano, la realización del nuevo ejemplar se llevó a cabo consultando especialistas para elaborar cada apartado, en los que se reúne la práctica y las investigaciones respecto a los temas desarrollados.

“Un Quiúbole nunca te dice qué hacer. Un Quiúbole te dice: si haces esto, pasa esto. Si haces esto otro, pasa esto otro. Tú decides”, explicó.