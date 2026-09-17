Spiritbox lanza “Mourning”, su nuevo sencillo tras Tsunami Sea

Spiritbox estrena “Mourning” Foto: Cortesía (4076078663)

Spiritbox vuelve a abrir una nueva página en su historia con el lanzamiento de “Mourning”, su nuevo sencillo disponible a través de Pale Chord / Rise Records y la primera canción inédita de la banda desde la llegada de Tsunami Sea, su segundo álbum de estudio.

El tema representa un cambio de ritmo dentro de la propuesta del grupo canadiense. Sin abandonar la intensidad que ha convertido a Spiritbox en una de las agrupaciones más destacadas de la música pesada contemporánea, “Mourning” se mueve por un terreno más contenido y atmosférico, dejando que la voz de Courtney LaPlante ocupe el centro de la composición.

La canción llega acompañada de un video oficial que también plantea una transformación visual. Después de una etapa marcada por una estética predominantemente en blanco y negro alrededor de Tsunami Sea, Spiritbox presenta ahora una propuesta llena de paisajes naturales, colores y elementos misteriosos.

El resultado funciona como una primera pista de lo que podría venir para la agrupación, que atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Mourning” muestra un lado diferente de Spiritbox

Desde sus primeros lanzamientos, Spiritbox ha construido una identidad alrededor del contraste. La banda puede pasar de momentos delicados y atmosféricos a secciones de enorme intensidad, utilizando cambios de dinámica para generar tensión.

“Mourning” explora precisamente la primera parte de esa ecuación.

La voz de Courtney LaPlante se desarrolla sobre una producción atmosférica que comienza de manera contenida y va incorporando progresivamente nuevas capas. Guitarras, percusión y elementos ambientales aparecen y desaparecen alrededor de la interpretación vocal, construyendo una canción que crece de manera gradual.

No se trata de abandonar la pesadez que caracteriza a Spiritbox, sino de utilizarla de una manera más medida.

La canción deja espacio para que los silencios, las texturas y las transiciones tengan un papel importante antes de que aparezcan los momentos de mayor intensidad.

Ese contraste es precisamente uno de los elementos que han definido el sonido de la banda y que ahora vuelve a aparecer bajo una perspectiva diferente.

Courtney LaPlante vuelve a estar en el centro

Uno de los aspectos más destacados de “Mourning” es la interpretación de Courtney LaPlante.

La cantante mantiene una presencia constante durante el desarrollo del tema y utiliza diferentes matices vocales para acompañar la evolución de la producción.

La canción permite escuchar una faceta más contenida de su voz, alejándose por momentos de las interpretaciones más agresivas que también forman parte del repertorio de Spiritbox.

La decisión funciona como parte de la dinámica general del sencillo: comenzar desde un espacio más íntimo para después ampliar progresivamente el paisaje sonoro.

En lugar de depender únicamente de la potencia, “Mourning” apuesta por la atmósfera y por una construcción gradual.

El video de “Mourning” también marca un cambio visual

El lanzamiento del sencillo está acompañado por un video oficial codirigido por Alex Bemis y Mike Stringer, guitarrista de Spiritbox.

La producción audiovisual continúa el concepto de transformación que propone la canción.

Durante la era de Tsunami Sea, Spiritbox trabajó con una estética visual dominada por el blanco y negro. Para “Mourning”, la banda se mueve hacia un escenario completamente diferente: paisajes naturales llenos de color y espacios abiertos.

El video coloca a los integrantes del grupo frente a diferentes escenarios exteriores, incluyendo una estructura de apariencia etérea y semejante a un panal.

A lo largo de las imágenes también aparece una misteriosa figura encapuchada que introduce una sensación de inquietud y añade un componente narrativo a la propuesta visual.

La combinación entre naturaleza, color y elementos extraños genera una estética que amplía el universo visual de Spiritbox.

No es simplemente un acompañamiento para la canción: el video funciona como otra pieza del concepto alrededor de esta nueva etapa.

¿Qué significa “Mourning” para Spiritbox?

El nuevo sencillo llega después de Tsunami Sea, un álbum que representó un momento importante en la trayectoria de la banda.

Lanzado en marzo de 2025, el segundo álbum de Spiritbox debutó en el número uno de la lista Top Hard Rock Albums de Billboard y alcanzó el puesto 26 del Billboard 200.

El desempeño del disco consolidó la presencia del grupo dentro de la escena de música pesada y confirmó el crecimiento que había experimentado durante los años anteriores.

La etapa también llevó a Spiritbox a conseguir su tercera nominación consecutiva al GRAMMY a Mejor Interpretación de Metal, esta vez por la canción “Soft Spine”.

Por eso, “Mourning” aparece en un momento particularmente significativo: la banda no necesita presentar su propuesta desde cero, sino continuar desarrollando una identidad que ya ha conseguido reconocimiento dentro y fuera de la escena del metal.

Spiritbox prepara el siguiente capítulo después de Tsunami Sea

Aunque “Mourning” funciona como un sencillo independiente, su llegada también puede entenderse como el primer vistazo a la siguiente etapa creativa de Spiritbox.

El propio lanzamiento es presentado como una primera muestra de lo que viene para la banda.

Todavía no se han dado a conocer detalles sobre un posible nuevo álbum relacionados específicamente con este lanzamiento, por lo que “Mourning” debe entenderse, por ahora, como el primer material inédito posterior a Tsunami Sea.

Esta nueva etapa llega después de una serie de actividades que han mantenido ocupados a los integrantes de Spiritbox.

La banda completó recientemente una gira por Norteamérica como grupo invitado de Evanescence y posteriormente tiene programada una nueva etapa internacional.

Courtney LaPlante también explora nuevos proyectos

Mientras Spiritbox continúa expandiendo su actividad, Courtney LaPlante también ha participado en proyectos fuera de la banda.

Recientemente colaboró con Oli Sykes, vocalista de Bring Me The Horizon, y el productor Grabbitz en “If The Sun Burns Out Tonight”, canción presentada como himno oficial de la gira VALORANT Champions 2026.

La colaboración muestra otra faceta de LaPlante y amplía su presencia más allá del circuito tradicional de la música pesada.

A finales de agosto también anunció su primer plugin vocal característico con MixWave, una suite vocal modular desarrollada alrededor de herramientas y técnicas relacionadas con su manera de trabajar la voz.

Para una cantante cuya interpretación se ha convertido en uno de los elementos centrales de la identidad de Spiritbox, el proyecto representa otra forma de compartir parte de su proceso creativo.

¿Dónde tocará Spiritbox después de “Mourning”?

La banda continuará con una agenda internacional durante los próximos meses.

En septiembre, Spiritbox regresará a Europa y Reino Unido para su gira Tsunami Sea, acompañada por Jinjer y Dying Wish.

El recorrido incluye algunas de las presentaciones más grandes que el grupo ha encabezado hasta ahora en Reino Unido, entre ellas una fecha en el OVO Arena Wembley de Londres.

Después, la banda regresará a Estados Unidos para compartir escenario con Metallica en el Mohegan Sun Arena de Connecticut durante noviembre.

Spiritbox cerrará el año en Australia con presentaciones en el Good Things Festival, que tendrá fechas en Melbourne, Sídney y Brisbane.

La agenda muestra el crecimiento internacional de una agrupación que pasó de ocupar un espacio dentro de la escena alternativa y metalcore a presentarse en escenarios de mayor escala.