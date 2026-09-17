Alan Parsons Live Project: El rock progresivo suena en la fiesta deportiva

Alan Parsons El concierto se realizará en la Ciudad de México en octubre próximo. (Music Vibe)

Lo que comenzó como una canción, hoy se ha transformado en el himno no oficial de la fiesta deportiva, acompañando cada salida al campo y conectando con aficionados de todo el planeta, es por eso que muchas personas han escuchado a Alan Parsons Live Project en los estadios más importantes del mundo.

¿Cuál es la canción de Alan Parsons Live Project que se escucha en estadios?

“Sirius”, de la banda británica de rock progresivo The Alan Parsons Project, se convirtió en el himno no oficial de la fiesta deportiva, sonando cada vez que los equipos saltan al campo.

Pero su historia es mucho más que eso: es un viaje que comienza en un estudio de grabación londinense en los años 80 y llega a la cima del deporte mundial, de la mano de los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Este tema que se publicó en 1982 como la pieza instrumental que abre su álbum Eye in the Sky, dura aproximadamente 1 minuto y 48 segundos, y en el disco, hace una transición perfecta hacia el tema principal, “Eye in the Sky”.

Al buscar una canción que transmitiera la máxima expectación y evocara un entorno competitivo, se eligió “Sirius” como la pista de entrada para los encuentros, y la propia banda, The Alan Parsons Project, confirmó su uso en el torneo a través de sus redes sociales: “Escúchala en cada partido”.

‘Sirius’ pudo quedar fuera del álbum de Alan Parsons Live Project

Cabe recordar que esta canción por poco quedaba fuera del álbum, pero fue al ultimar detalles que el productor decidió incluirla a manera de intro para ‘abrir los oídos’ de quien lo escuchara.

El legendario músico, productor e ingeniero Alan Parsons regresa a México con su aclamado espectáculo “The Show Must Go On”, una experiencia audiovisual que celebra más de cinco décadas de una de las trayectorias más influyentes del rock progresivo.

Después de presentarse en los escenarios más importantes del mundo, Alan Parsons Live Project ofrecerá tres únicas fechas en nuestro país:

Con una puesta en escena espectacular, “The Show Must Go On” combina la genialidad musical de Alan Parsons con una producción visual de primer nivel, interpretando los grandes clásicos que marcaron generaciones como “Eye in the Sky”, “Don’t Answer Me”, “Time”, “Games People Play” y muchos más.

A lo largo de su carrera, Alan Parsons destaca no solo por su faceta como músico, sino también por su trabajo como ingeniero de sonido en álbumes icónicos como “Abbey Road” y “The Dark Side of the Moon”, consolidando su lugar en la historia del rock.

Este tour promete un viaje sonoro inolvidable, en el que los fans podrán revivir los éxitos que definieron la esencia del rock sinfónico y progresivo, con la maestría y elegancia que caracterizan a Alan Parsons y su banda.

No te pierdas la oportunidad de vivir “The Show Must Go On”, un espectáculo que reafirma porqué Alan Parsons sigue siendo una leyenda viva de la música.