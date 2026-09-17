“Amor en Fa”: el musical que convierte las relaciones tóxicas en una divertida guerra emocional

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La escena independiente de la Ciudad de México se prepara para recibir una propuesta original, irreverente y profundamente cercana para el público: “Amor en Fa”, una obra musical presentada por el Colectivo Delirantes que transforma las relaciones amorosas y sus conflictos en un espectáculo cargado de música, humor y drama.

Bajo la pregunta provocadora: “¿Y si tu relación tóxica fuera un concierto?”, la puesta en escena invita a los asistentes a sumergirse en un recorrido donde el amor y el desamor se enfrentan en una auténtica batalla emocional, acompañada por interpretaciones musicales en vivo, momentos de comedia y elementos de cabaret.

Ricky encabeza una experiencia teatral única

Uno de los protagonistas de esta propuesta es Ricky, actor y cantante que participa en esta obra musical dando vida a una historia donde las emociones se convierten en canciones y los conflictos sentimentales encuentran un canal de expresión a través del escenario.

La producción se define como una experiencia metateatral que combina distintas disciplinas artísticas para ofrecer una mirada crítica, divertida y reflexiva sobre las dinámicas de pareja. El resultado es un espectáculo que logra que el público se identifique con situaciones cotidianas mientras ríe de los excesos, contradicciones y heridas que muchas veces acompañan al amor.

Sólo dos funciones para apoyar una nueva temporada

“Amor en Fa” tendrá únicamente dos funciones especiales los días 23 y 30 de septiembre, ambas a las 19:30 horas, en el Centro Cultural Autogestivo El 77, ubicado en Abraham González 77, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De acuerdo con los organizadores, estas presentaciones forman parte de una etapa de recaudación de fondos que permitirá al proyecto continuar su desarrollo artístico y preparar una nueva temporada.

Por ello, se ha establecido una cuota de recuperación de 300 pesos, recursos que serán destinados al fortalecimiento y continuidad de esta iniciativa cultural independiente.

Una invitación a reírse del amor

Con el lema “El amor duele, pero también da risa. Ven a reírte del amor”, la puesta en escena apuesta por acercar al público a temas universales desde una perspectiva desenfadada y creativa.

La combinación de amor, desamor, drama, música en vivo, stand up y cabaret convierte a “Amor en Fa” en una alternativa atractiva para quienes buscan experiencias culturales diferentes en la capital del país.

Las funciones están dirigidas a público mayor de 16 años y representan una oportunidad para apoyar el trabajo de los creadores escénicos independientes, al tiempo que se disfruta de una historia donde las relaciones sentimentales se convierten en el mejor material para cantar, reír y reflexionar.

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