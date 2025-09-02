Puebla ofrece un septiembre lleno de cultura, historia y tradición

Puebla vivirá un mes de septiembre cargado de cultura, tradición y vanguardia, con una cartelera que abarca desde exposiciones internacionales hasta conciertos masivos y festivales de música y cine, enmarcados por la conmemoración de las fiestas patrias.﻿

Uno de los espacios protagonistas será la Biblioteca Palafoxiana, la primera de América, que celebra 20 años de haber sido nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO. El recinto, que recibe ya cerca de dos mil visitantes semanales, ha renovado su propuesta con una sala permanente dedicada al obispo Juan de Palafox y Mendoza, además de una exposición temporal que reúne obras nunca antes expuestas. Con un acervo de más de 45 mil volúmenes y la inauguración de un área lúdica, la Palafoxiana reafirma su valor como joya histórica y cultural viva.﻿

El Museo Internacional del Barroco también será escenario de dos grandes exposiciones. La primera está dedicada al maestro José Luis Cuevas, ícono de la generación de la ruptura, y reúne esculturas monumentales, pinturas de gran formato y una serie de cartas ilustradas que revelan el lado íntimo del artista. Se trata de la retrospectiva más completa de su obra presentada hasta ahora.﻿

La segunda es “Desafío Dalí. ¿Qué sabes de mí?”, una experiencia inmersiva que combina arte y tecnología de vanguardia. La muestra, supervisada por la Fundación Gala-Salvador Dalí, ofrece más de 100 contenidos inéditos distribuidos en seis áreas y 1,200 metros cuadrados. Puebla es la primera sede mexicana de esta exposición, que posteriormente recorrerá Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro antes de regresar a España, lo que convierte a la capital poblana en punto de partida para un evento cultural único en el país.﻿

El mes también estará marcado por la tradición con el Festival Huey Atlixcáyotl, que en su edición número 60 reunirá a las trece regiones etnográficas del estado. Durante una semana, Atlixco y la capital poblana serán sede de danzas, música, conferencias, talleres y expoventas artesanales que celebran la riqueza cultural poblana, desde la talavera hasta los textiles y el barro policromado.﻿

El cine será otro de los protagonistas con dos ciclos destacados: Mórbido, dedicado al público infantil, y Macabro, especializado en cine mexicano de terror, que se proyectarán tanto en recintos culturales como en parques y espacios comunitarios.﻿

La música no se quedará atrás. Puebla se convertirá en el primer estado en albergar un festival internacional de música electrónica, consolidando su papel como capital cultural emergente. Además, en el marco de las fiestas patrias, el 15 de septiembre se vivirá una celebración especial con la presentación gratuita de Julión Álvarez, en un concierto de acceso limitado que acompañará al tradicional Grito de Independencia. El evento promete reunir a miles de poblanos y visitantes en un ambiente familiar y festivo.﻿

La cartelera se completa con el programa “Puebla Canta”, que busca dar proyección al talento local, y la apertura de nuevas casas de cultura en distintos municipios, con el fin de acercar actividades artísticas y culturales a más comunidades.﻿

Así, entre tradición, modernidad y una amplia oferta de espectáculos, Puebla se perfila como un referente cultural nacional en este mes patrio.