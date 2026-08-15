Tamaulipas y Fundación México Vivo firman alianza para apoyar a las juventudes

El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) y la Fundación Unidos por un México Vivo, A.C., conocida como Fundación México Vivo, firmaron un Convenio Marco de Colaboración para impulsar acciones relacionadas con el bienestar, la salud sexual y reproductiva y los derechos de las juventudes tamaulipecas.

El acuerdo fue firmado el 15 de agosto de 2026 durante un encuentro realizado en las oficinas de la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México. El objetivo principal es establecer una ruta de trabajo conjunto entre el gobierno estatal y la sociedad civil para atender algunas de las necesidades que enfrentan las personas jóvenes.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Tamaulipas, la alianza busca promover la educación integral en sexualidad, la prevención de enfermedades y el acceso a información y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.

En la firma participaron Rodrigo Moheno Mendoza, director general y representante legal de Fundación México Vivo; Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, e Iris Lídice Francioli Villa, representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México.

También estuvieron presentes representantes de los sectores gubernamental, social y juvenil, quienes participaron en el encuentro que permitió establecer las bases para futuras acciones.

Entre los temas que podrán abordarse mediante este convenio se encuentran la salud sexual integral, la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como la prevención del embarazo en adolescentes.

Además, se contempla trabajar en temas de salud mental y prevención del suicidio, así como en la promoción de masculinidades saludables y menstruación digna.

Otro de los puntos considerados es la capacitación de personas que puedan convertirse en formadoras y formadores, con el propósito de ampliar el conocimiento sobre estos temas entre las juventudes.

También se plantea desarrollar capacitaciones relacionadas con PrEP y PEP, medicamentos utilizados como herramientas de prevención del VIH, además de organizar foros, crear materiales educativos y establecer espacios de diálogo especializados.

La Fundación México Vivo cuenta con una trayectoria de más de 20 años de trabajo en México y América Latina en temas relacionados con el VIH, salud sexual y reproductiva, educación integral en sexualidad, prevención y acceso a servicios.

Por su parte, el INJUVE busca que esta colaboración permita ampliar las acciones dirigidas a las personas jóvenes de Tamaulipas y fortalecer las capacidades de las instituciones que trabajan con este sector de la población.

Durante el encuentro se destacó que la colaboración entre autoridades y organizaciones civiles puede permitir una atención más amplia de los problemas que afectan a las juventudes.

Las instituciones participantes señalaron que la alianza permitirá sumar experiencia, conocimiento y capacidades para desarrollar proyectos que tengan impacto en el estado.

El convenio también pretende generar una agenda de trabajo en la que las juventudes sean consideradas como parte central de las acciones relacionadas con salud, educación, prevención y derechos.

La Fundación México Vivo reconoció la disposición del Instituto de la Juventud de Tamaulipas y de la representación estatal en la Ciudad de México para establecer esta colaboración.

Asimismo, se planteó que la experiencia de Tamaulipas podría servir como referencia para desarrollar acuerdos similares con otras entidades del país.

Con la firma del convenio, el Gobierno de Tamaulipas y Fundación México Vivo iniciaron una nueva etapa de trabajo conjunto. La intención es que los acuerdos establecidos no se queden solamente en el acto protocolario, sino que se conviertan en proyectos y acciones concretas para mejorar el bienestar de las juventudes.