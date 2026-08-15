Alfonso Martínez presenta Segundo Informe en Morelia, con respaldo del gobernador, empresarios y figuras políticas

Liderazgos políticos nacionales, exgobernadores, alcaldes y exalcaldes de Michoacán, empresarios y representantes de organismos empresariales acompañaron a Alfonso Martínez Alcázar durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno al frente del municipio de Morelia.

Al acto acudió también el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien Martínez Alcázar agradeció en distintos momentos la coordinación entre el estado y el municipio. Al concluir, el alcalde le entregó formalmente el informe y reconoció públicamente su “apoyo y respaldo”.

Alfonso Martínez presentó su segundo informe de gobierno.

Durante su mensaje, Martínez Alcázar reportó una inversión acumulada de mil 950 millones de pesos en obra pública y planteó como meta alcanzar los 3 mil millones al término de la administración 2024-2027.

También informó la construcción y rehabilitación de 826 kilómetros de caminos rurales y sacacosechas, así como el incremento de 74 mil a 95 mil luminarias en la ciudad. En materia vial, señaló una meta de 115 kilómetros de reencarpetamiento durante este año.

En seguridad, el presidente municipal aseguró que los homicidios disminuyeron 22 por ciento entre 2021 y 2025, el robo a casa habitación 13 por ciento y el robo a comercio 36 por ciento. Reportó además casi 3 mil vehículos recuperados y 2 mil 767 detenciones.

En turismo, señaló que Morelia pasó de 3.4 millones de turistas y visitantes en 2021 a 7 millones en 2025, y proyectó alcanzar 8 millones durante 2026.

Entre las figuras políticas que asistieron estuvieron Alessandra Rojo de la Vega, Grecia Quiroz, Mauricio Tabe Echartea, Santiago Taboada Cortina y Jesús Zambrano.

También acudieron Claudio X. González y Luis Carlos Ugalde, así como los exgobernadores Víctor Manuel Tinoco Rubí, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Genovevo Figueroa Zamudio.

Entre los exalcaldes de Morelia estuvieron Wilfrido Lázaro Medina, Rocío Pineda Gochi, Carlos Macouzet, Salvador López Orduña, Marco Antonio Aguilar Cortés, Salvador Galván Infante y Germán Ireta Alas.

El sector empresarial estuvo representado por Florentino Ramírez, Francisco “Paco” Medina, Alonso Gómez y Grupo MRL, a quienes Martínez reconoció como generadores de empleo.

También asistieron dirigentes de organismos empresariales como Manuel Nocetti Villicaña, del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán; José Luis Díaz Santillán, de Coparmex; Alejandro Vargas Acosta, de la CMIC; Aramis Sosa Cedeño, de Canacintra; Esteban David Martínez Gómez Tagle, de AIEMAC; Ana Cristina Ledesma Figueroa, Isllali Belmonte Rosales, Oliverio Cruz Gutiérrez y Paulina Solórzano Orozco.

Entre los invitados estuvieron además los generales Roberto Eduardo Molina García y Juan Bravo Velázquez, así como el cardenal Alberto Suárez Inda y el pastor Juan Spyker.

Alfonso Martínez Alcázar sostuvo que los resultados presentados forman parte de una estrategia de planeación iniciada en 2016 y con horizonte hacia 2041, cuando Morelia cumplirá 500 años.