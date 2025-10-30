Detiene Marina embarcación con 27 menores frente a costas de Sinaloa

Marina

En un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, fueron rescatadas 28 personas que viajaban a bordo de una embarcación en un área cercana a las costas de Topolobambo, Sinaloa. La Fiscalía General del Estado precisó que entre los auxiliados en altamar se encuentran 27 menores y una persona más de 18 años de edad.

La dependencia informó que todos los implicados se encuentran bajo resguardo de la Vice Fiscalía Regional de la Zona Norte en tanto la Fiscalía realiza las investigaciones conducentes para esclarecer las circunstancias del traslado de los menores y para determinar si ello responde a un caso de trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral.

La FGE detalló que los jóvenes rescatados, cuyo rango de edad oscila entre los 14 y 17 años, no presentaban lesiones visibles al momento de la intervención de los elementos de Marina y ya reciben apoyo por parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), esto en un centro comunitario de Los Mochis, donde deberán esperar por que se determine su situación jurídica; de forma preliminar, el gobernador Rubén Rocha Moya adujo que los menores son originarios, en su mayoría, del estado de Chiapas y su destino sería La Paz, en Baja California Sur; “Vienen en un barco, una embarcación , aparentemente viene de la frontera con Chiapas, pero no se tiene más”, aclaró el titular del Ejecutivo estatal. Aún no hay personas detenidas como resultado de la acción.

Por su parte, el Síndico Municipal de Topolobambo, Ulises Pinzón, descartó la hipótesis de que los jóvenes sean víctimas de algún delito, señaló que los jóvenes habrían sido contratados para trabajar: “Fueron contratados en calidad de jornaleros para trabajar en La Paz, lo que sí sabemos es que no es un secuestro”, declaró.

El hallazgo de la Semar ocurrió durante un operativo de patrullaje marítimo, presuntamente protagonizado por una unidad tipo Defender, en el que personal naval de la Marina detectó a una embarcación realizando “movimientos irregulares” y sin registro en la bitácora de navegación, información que fue cotejada por la dependencia una vez que el navío ingresó en aguas sinaloenses sin autorización ni itinerario declarado. La Secretaría de Marina aseveró que, al interceptar y abordar la embarcación, los marinos localizaron a bordo a un grupo de menores cuyas condiciones de traslado apuntarían a la comisión de un ílicito o movimiento fuera de la ley.

En tanto, las autoridades federales y estatales se dijeron en coordinación para avanzar en las diligencias y determinar si existe participación de grupos delictivos en este hecho.