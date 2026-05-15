Gobierno de México liberó deudas a 3 mil 693 productores en Chiapas

El Gobierno de México puso en marcha el programa “Volver a Crecer” en el estado de Chiapas, con el objetivo de liberar deudas de mujeres productoras y pequeños productores que mantenían créditos pendientes con la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).

De acuerdo con autoridades federales, en Chiapas fueron beneficiadas 3 mil 693 personas acreditadas, de las cuales 835 corresponden a mujeres productoras y 2 mil 858 a pequeños productores del campo.

El programa es impulsado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), organismo que actualmente funge como liquidador de la FND. La directora general del instituto, Mónica Fernández Balboa, explicó que esta estrategia busca brindar una nueva oportunidad financiera a productores que enfrentaban problemas de endeudamiento.

La funcionaria señaló que el programa representa un acto de justicia social para las mujeres y hombres del campo chiapaneco, ya que además de cancelar adeudos, permitirá que muchas personas puedan recuperar acceso a créditos y mejorar sus condiciones económicas.

Entre los beneficios otorgados se encuentra la entrega de cartas de finiquito, liberación de garantías, actualización en Buró de Crédito y desistimiento de acciones legales en casos donde existían procesos judiciales relacionados con los adeudos.

El secretario del Campo de Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha, reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia el sector agropecuario del estado y destacó que estas acciones representan un apoyo importante para productores que durante años enfrentaron dificultades económicas.

Asimismo, el funcionario señaló que este programa permitirá fortalecer la actividad agrícola y productiva en distintas regiones de Chiapas, principalmente en municipios donde existe una alta concentración de beneficiarios.

Las autoridades informaron que los municipios con mayor número de productores beneficiados son Pijijiapan, Tonalá, Mapastepec, Villaflores y Cintalapa.

Además de la cancelación de adeudos menores, el programa contempla descuentos de hasta 30 por ciento para productores con créditos superiores, quienes podrán reestructurar el resto de su deuda mediante esquemas de pago en mensualidades.

Las autoridades federales invitaron a las y los beneficiarios a acudir a las oficinas de atención de la FND en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula para realizar el trámite correspondiente y obtener sus documentos de liberación.