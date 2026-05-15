Acapulco se consolida en el mundo; Tianguis Turístico 2026 rompe récords

El puerto de Acapulco se consolidó como uno de los destinos turísticos más importantes del país tras los resultados obtenidos en el Tianguis Turístico 2026, evento que rompió récords en citas de negocios, ventas y participación internacional. Autoridades federales y estatales destacaron que esta edición marcó una nueva etapa para la recuperación y proyección turística de Guerrero.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó los resultados del evento y aseguró que por primera vez el Tianguis tuvo un carácter internacional desde Acapulco, con la participación de nueve países y Colombia como nación invitada.

Entre los principales resultados destacó un incremento del 79 por ciento en las citas de negocios generadas respecto a la edición de 2024, además de un crecimiento del 26 por ciento en expositores y la participación de compradores provenientes de más de 20 países.

Asimismo, las ventas concretadas durante el evento aumentaron un 137 por ciento, alcanzando más de mil millones de pesos. De acuerdo con autoridades turísticas, alrededor del 10 por ciento de las ventas correspondieron a experiencias de turismo comunitario, lo que fortalece la inclusión y el desarrollo regional.

Otro de los avances importantes fue la apertura del Tianguis Turístico al público en general, permitiendo que turistas y familias acapulqueñas pudieran acceder a promociones y actividades especiales. Esta estrategia generó un aumento del 12 por ciento en visitantes en comparación con la edición anterior.

En materia de conectividad aérea, Acapulco pasó de tres a cinco rutas internacionales y se prevé la apertura de dos conexiones más. Además, durante el Tianguis se anunciaron 58 nuevas rutas aéreas, de las cuales 21 son internacionales y 37 nacionales.

Las autoridades señalaron que estos resultados reflejan el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal, así como el sector privado, para impulsar la recuperación económica y turística del puerto.

El Tianguis Turístico es considerado el evento más importante del sector turístico en México y desde 1975 ha sido una plataforma para promover destinos nacionales ante compradores y agencias internacionales. Aunque actualmente es itinerante, Acapulco sigue siendo uno de sus principales referentes históricos.

La edición 2026 también permitió fortalecer la imagen internacional de Acapulco, que continúa siendo uno de los destinos de playa más visitados de México gracias a su infraestructura hotelera, atractivos naturales y oferta turística.

Con estos resultados, autoridades estatales aseguraron que Acapulco entra en una nueva etapa de consolidación turística y desarrollo económico, posicionándose nuevamente como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.