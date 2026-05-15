Campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz” llega a Puebla para fortalecer la seguridad

Como parte de la estrategia nacional de seguridad impulsada por el Gobierno de México, se llevó a cabo en el municipio de Libres la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, iniciativa que busca promover la entrega voluntaria de armas de fuego y fortalecer la construcción de paz en las comunidades.

La jornada se realizó en coordinación entre el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno del Estado de Puebla, con el objetivo de generar conciencia sobre los riesgos que representa mantener armas dentro de los hogares.

A través de esta campaña, las personas pueden entregar armas de fuego de manera voluntaria y anónima, a cambio de incentivos económicos, sin enfrentar consecuencias legales. Las autoridades señalaron que esta estrategia busca prevenir accidentes, hechos violentos y situaciones de riesgo para las familias.

Durante la jornada realizada en Libres, habitantes del municipio participaron entregando diversos artefactos, lo que permitió reforzar las acciones de prevención del delito y seguridad comunitaria.

Las autoridades destacaron que la respuesta ciudadana ha sido fundamental para el éxito de la campaña, ya que cada arma retirada de circulación representa una oportunidad para evitar situaciones de violencia y proteger la integridad de niñas, niños y familias.

Asimismo, señalaron que este tipo de programas forman parte de las acciones enfocadas en fortalecer la cultura de paz y fomentar la participación social en las estrategias de seguridad pública.

La campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se ha implementado en distintos puntos del país como parte de los esfuerzos coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales para reducir riesgos relacionados con el uso de armas de fuego.

Con estas acciones, los gobiernos federal y estatal reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la seguridad y promover entornos más seguros para la población poblana.