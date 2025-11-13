Tecámac redobla la seguridad durante el Buen Fin y el Torneo Nacional de Flag Football

Tecámac redobla la seguridad durante el buen fin

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias de Tecámac, la Guardia Civil del municipio desplegó más de 500 elementos desde las primeras horas de este jueves, en el marco del operativo del Buen Fin y la celebración del 12° Torneo Nacional de Flag Football.

La alcaldesa Rosy Wong Romero instruyó el redoble de la vigilancia, que incluye elementos de la Unidad de Intervención Táctica y Seguridad Vial, además de la Unidad de Vigilancia Aérea mediante el uso de drones.

Este despliegue ocurre ante la intensa actividad que se prevé en el municipio, pues para el torneo deportivo se estima una asistencia de 80,000 personas durante los próximos cinco días, sumado a la afluencia en plazas y zonas comerciales durante las mismas fechas. En la justa deportiva participarán más de 1,000 equipos de todo el país y más de 12,000 jugadores, lo que aseguran romperá un récord Guinness.

La seguridad se centrará principalmente en bancos y tiendas departamentales, donde se realizarán labores de atención y orientación ciudadana.

Además, se implementará seguridad perimetral en la carretera México–Pachuca, control vehicular y vigilancia en distintos estacionamientos con el fin de inhibir delitos como el robo a transeúnte, autopartes y vehículos.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de mantener a Tecámac seguro, priorizando la protección de los ciudadanos y el buen desarrollo de las actividades comerciales y deportivas que fortalecerán la economía local.