Sheinbaum y Américo apuntalan a Tamaulipas como eje logístico y energético de México

Los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Américo Villarreal Anaya han puesto en marcha una estrategia de infraestructura para aprovechar la condición fronteriza, marítima y energética de Tamaulipas, fortalecer el comercio exterior y consolidar al estado como uno de los principales nodos energéticos y logísticos del país.

La apuesta tiene una lógica territorial: comunicar de manera más eficiente los puertos del Golfo de México con la frontera de Estados Unidos, fortalecer los corredores hacia el centro y el Bajío y ampliar, al mismo tiempo, las capacidades energéticas e industriales. Carreteras, ferrocarriles, puertos, aduanas, energía y agua son piezas de esa misma ruta.

Para el gobernador Américo Villarreal, “en Tamaulipas hay grandes proyectos de visión nacional que, en concordancia con la Federación, se plantean y se desarrollan en proyectos de infraestructura que, sin lugar a duda, contribuirán al beneficio de la entidad, pero también contribuirán al desarrollo nacional”.

La plataforma sobre la que se despliega esta estrategia ya tiene dimensiones relevantes: mil 182.6 kilómetros de vías férreas, 14 mil 75 kilómetros de carreteras y caminos, tres puertos marítimos de altura, cinco aeropuertos internacionales y 49 parques y áreas industriales. Tamaulipas ocupa, además, el primer lugar nacional en transporte carretero y ferroviario dentro de la integración económica México-Estados Unidos y el tercero por vía marítima.

Su peso exportador completa el cuadro. La entidad ocupa el sexto lugar nacional, con 27 mil 871.2 millones de dólares, y se encuentra entre los primeros cuatro sitios del país en sectores como industria química, aparatos eléctricos y equipo de generación eléctrica, computación, comunicaciones, componentes electrónicos y maquinaria.

UNA COLUMNA VERTEBRAL DE 503 KILÓMETROS

Es sobre esa plataforma donde el respaldo del Gobierno de México comienza a traducirse en obras de gran escala. Una de las principales es el Corredor del Golfo Norte, anunciado por la presidenta Sheinbaum desde Ciudad Victoria, con una inversión proyectada superior a 39 mil millones de pesos y 503 kilómetros de longitud.

Entre 2026 y 2030 se contempla ampliar y modernizar carreteras a cuatro carriles para integrar las regiones sur, centro y norte de Tamaulipas. El alcance va más allá de agilizar traslados: el corredor permitirá acercar puertos y zonas industriales a la frontera y mejorar su conexión con los principales mercados nacionales.

“Afortunadamente en Tamaulipas hay muchos de estos proyectos que hemos podido trabajar con nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, ha señalado Villarreal Anaya al referirse a las ventajas que ofrece la ubicación del estado y su condición como principal frontera terrestre comercial de México con Estados Unidos. Esa conexión hacia el norte no dependerá sólo del asfalto. También avanza sobre rieles.

NUEVO LAREDO: TREN, PUENTE Y ADUANAS

El nuevo tren Saltillo-Nuevo Laredo, con una inversión estimada de 138 mil 600 millones de pesos y 395.7 kilómetros de longitud, enlazará regiones estratégicas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y reforzará el papel de Nuevo Laredo como puerta comercial hacia Estados Unidos.

Ahí ya opera el segundo cruce ferroviario de Canadian Pacific Kansas City, denominado Patrick J. Ottensmeyer, que amplía la capacidad para transportar mercancías desde el centro del país y el Golfo de México hasta Canadá sin necesidad de cambio de vía.

El crecimiento del intercambio comercial exige también ampliar la capacidad carretera de la frontera. De acuerdo con cifras del Gobierno de Tamaulipas, la modernización del Puente Internacional Nuevo Laredo III, con una inversión estimada de mil 400 millones de pesos, contempla un nuevo cuerpo de ocho carriles y dos adicionales para agilizar las operaciones y reducir tiempos de cruce y costos logísticos.

A pocos kilómetros, otro proyecto cambia incluso el peso institucional de la frontera tamaulipeca: la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). El Gobierno Federal destina 4 mil 500 millones de pesos a instalaciones con capacidad para mil 100 trabajadores, desde donde se coordinará el sistema aduanero nacional.

La ruta comercial, sin embargo, no termina en Nuevo Laredo. Cruza Tamaulipas hasta encontrarse con el Golfo de México.

DEL PUERTO DEL NORTE A ALTAMIRA

Después de permanecer detenido durante más de dos décadas, el Puerto del Norte, en Matamoros, inició operaciones como el tercer puerto de altura del estado. Su puesta en marcha abre una nueva salida marítima y un nodo logístico, industrial y energético para Tamaulipas y el noreste del país.

Hacia el sur, Altamira concentra con mayor claridad el cruce entre comercio, industria y energía. Su puerto ocupa el tercer lugar nacional en flujo comercial, con 43 mil 608.3 millones de dólares; dispone de una reserva territorial de 9 mil 500 hectáreas, alberga más de 75 empresas y genera más de 63 mil empleos directos.

Pero Altamira no sólo mueve mercancías. Frente a sus costas se desarrolla uno de los proyectos petroleros de mayor alcance en México: Campo Trión, operado por Woodside Energy en asociación con Petróleos Mexicanos.

La inversión supera los 10 mil millones de dólares. El desarrollo en aguas ultraprofundas prevé iniciar producción en 2028 y alcanzar hasta 100 mil barriles diarios. Su dimensión, complejidad tecnológica y volumen de inversión colocan a Tamaulipas en un punto relevante del futuro energético nacional.

En la misma zona avanza la terminal de gas natural licuado vinculada con New Fortress Energy, cuya inversión estimada alcanza 4 mil millones de dólares y que incorpora una segunda fase para desarrollar infraestructura de licuefacción en tierra, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad.

ENERGÍA QUE CRUZA EL ESTADO

La vocación energética se prolonga desde el Golfo hasta la frontera. En Reynosa, el Gasoducto Libramiento Reynosa representa una inversión de 2 mil 980 millones de pesos. Con 58 kilómetros de longitud y un avance estimado de 97 por ciento, sustituirá un ducto con más de seis décadas de operación y permitirá incrementar la capacidad y seguridad en el transporte de gas natural.

Esa expansión industrial y logística necesita, a su vez, servicios e infraestructura capaces de acompañarla. La segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria representa una inversión de 2 mil 600 millones de pesos —600 millones de aportación estatal— y permitirá duplicar de 750 a mil 500 litros por segundo la capacidad de abastecimiento para Ciudad Victoria.

En Nuevo Laredo, la rehabilitación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales completa otra vertiente de la coordinación intergubernamental. El Programa Integral de Saneamiento suma una inversión de mil 502.2 millones de pesos y combina recursos de distintas instancias para atender infraestructura crítica en la ciudad que concentra buena parte del comercio exterior terrestre del país.

UNA RED, NO OBRAS AISLADAS

Vista en conjunto, la infraestructura dibuja un corredor que atraviesa Tamaulipas: las carreteras acercan las regiones productivas; el ferrocarril prolonga la conexión hacia Estados Unidos y Canadá; puentes y aduanas aumentan la capacidad del comercio fronterizo; los puertos abren rutas marítimas y los proyectos energéticos crean nuevas posibilidades para la industria.

Ahí radica el alcance de la coordinación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal: que cada obra deje de entenderse de manera aislada y forme parte de una plataforma capaz de aprovechar una posición geográfica excepcional.

De la frontera al Golfo, y del Bajío hacia Estados Unidos y Canadá, Tamaulipas busca convertir esa ubicación en una ventaja económica de largo plazo y consolidarse como uno de los principales ejes energéticos, logísticos y comerciales de México.