¿Dinero por acusar?: Esto ofrece diputado de Michoacán si denuncias a tus familiares que sean delincuentes

Tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, su amigo cercano y legislador de Movimiento Ciudadano, Carlos Bautista, lanzó una propuesta controversial: ofrecer hasta 100 mil pesos a quienes denuncien a familiares que presuntamente estén vinculados con actividades delictivas. El diputado señaló que estas recompensas buscan romper la protección interna que muchas veces reciben quienes cometen robos, asaltos u otros delitos graves.

Bautista explicó que el programa contempla incentivos de 5 mil y 10 mil pesos para quienes presenten información sobre parientes involucrados en crímenes. A través de una publicación en redes sociales, recordó una frase constante de Manzo: “no hay que ser alcahuetes”, subrayando que tolerar la delincuencia dentro del propio hogar contribuye a la inseguridad. Para él, recuperar la tranquilidad en Uruapan comienza con asumir responsabilidad desde la familia.

¿Quién es Carlos Bautista, el legislador que hizo la propuesta?

El diputado michoacano no solo era amigo cercano de Carlos Manzo, sino que también cuenta con una trayectoria académica notable. Posee doctorados en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados, y otro en Eco-Educación por el Instituto Universitario Puebla. Actualmente es conocido como el “diputado del Movimiento del Sombrero”, representando al distrito 20 Uruapan Sur para el periodo 2024-2027.

Además de su labor legislativa, Bautista es empresario y promotor cultural. Es socio fundador de URANI Cafeterías y Heladerías, empresa que destina parte de sus ganancias a proyectos sociales, y creador de La Pérgola Arte-Gastronomía-Cultura, el primer centro cultural privado de la región. También lidera el Hotel Boutique Nacional Pool & Comfort, un espacio con enfoque sustentable. Entre sus iniciativas sociales destacan programas como Uruapan sin baches, Uruapan sin frío —que logró reunir más de 15 mil prendas— y Artesanos Dignos, mediante el cual gestionó más de 900 colchonetas para trabajadores locales.

El legislador informó el pasado 10 de noviembre que le fueron asignados 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección. No obstante, aseguró que los pondrá al servicio de la población de Uruapan, reafirmando su compromiso de trabajar por la seguridad del municipio en un contexto marcado por la violencia.