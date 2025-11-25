“Indispensable fortalecer el vínculo de Gobierno, Sector Educativo y Empresarios para el desarrollo tecnológico de Sinaloa”

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de Sinaloa por medio de la aplicación de los avances en ciencia y tecnología, inauguró el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Nodo de Innovación. Un catálogo digital que cubre toda investigación, innovación y desarrollo científico y tecnológico que se encuentre disponible en la entidad. Esto con la finalidad de solucionar los problemas y las necesidades de los diferentes sectores productivos y la sociedad en general.

El Nodo de de Innovación de Sinaloa, fue inaugurado en el marco de la Expo Científica 2025 y se prevé que impulsara el crecimiento y el desarrollo regional, ya que en él se podrá conocer la infraestructura científica sinaloense y cómo acceder a ella. Añadiendo que también facilitara la búsqueda de soluciones innovadoras para fortalecer el desarrollo dele estado por medio del conocimiento que generen investigadoras e investigadores locales.

“Es una plataforma que la están atendiendo un núcleo de técnicos, especialistas en el área y que hace un intercambio y una interlocución con las empresas. Es muy importante, eso ayuda, alienta y facilita no solamente el vínculo de la empresa con el sector científico y el sector educativo, sino que logra que la empresa tenga mayores posibilidades de desarrollo”, comunicó el Gobernador.

El Nodo de Innovación va a ser un espacio colaborativo en donde la oferta y demanda entre investigadores confluya aportando sus conocimientos de innovación, ciencia y tecnología.

“Tenemos una comunidad científica muy importante. Hay una masa crítica importante, hay que tratar que nosotros en el Gobierno y las instituciones educativas demos alternativas de vínculo con las empresas, importa mucho. Es muy importante que crean en la ciencia”, añadió el Ejecutivo estatal.

Por su parte Carlos Karam Quiñones, director general de CONFIE, señaló que el principal objetivo del Nodo de Innovación es impulsar y fortalecer el vinculo entre el sector académico, empresarial y gubernamental para lograr un progreso económico.

Quiñores añadió que en las universidades y los centros de investigación de Sinaloa hay un talento extraordinario para la ciencia y tecnología. Y que hay empresas sinaloenses que requieren de esta tecnología para poder mejorar sus productos y procesos con el fin de crecer.

“¿Qué es el Nodo? Es una plataforma digital. Piénsenlo como el gran punto de encuentro de nuestro ecosistema de innovación. Es el lugar donde la empresa sinaloense que tiene un desafío puede registrarse, buscar y o inducir una alternativa, una tecnología o el invento que necesita para resolverlo y encontrarlo aquí, localmente de manera simple, fácil y confiable”, describió el director de CONFÍE.

En Nodo los empresarios van a poder explorar un catálogo de universidades, expertos y centros de investigación, además de poder ofertar sus productos, bienes o servicios.

Para académicos, investigadores y tecnólogos, el Nodo va a ser una forma de asegurarse de brindar desarrollo a la sociedad con su conocimiento científico.

Por su parte, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, mencionó que, para la Casa Rosalina, ser parte del Nodo de Innovación, es una gran oportunidad de ampliar los espacios para numerosas iniciativas conjuntas

“Señor Gobernador, reciba usted todo nuestro reconocimiento por esta gran iniciativa, la cual asumimos como una oportunidad irrepetible para dar un salto cualitativo hacia una nueva época en el desarrollo de Sinaloa. Muchas felicidades por la visión de unir en un mismo espacio de trabajo a estos tres motores de la economía y el desarrollo social, que al hacer sinergia habrán de detonar grandes avances de impacto generalizado y sustentable”, sostuvo el Rector.

Durante la inauguración también fueron entregados distintivos a empresas e instituciones fundadoras del Nodo de Innovación de Sinaloa, entre ellas: Grupo FIASA, PARETTO, NEWTECLAB, EYANO, AQUAMILLER, VPRO, TECHSOFT, AGROBIONSA, Grupo TECAM, Hotel San Marcos, CLINKIN y BIOMATERNAL.

Por último, el Gobernador Rocha, en compañia de integrantes del presídium dio por inaugurada y recorrió la Expo-Científica 2025.