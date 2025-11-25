La SCJN aprobó la inclusión de fotografías de candidatos en boletas electorales de Coahuila

Miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Por mayoría de cinco votos a favor, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó el uso de fotografías de candidatos en las boletas electorales de Coahuila, como lo establece el artículo 203 del Código Electoral local.

El proyecto fue puesto en la mesa por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien señaló que la fotografía en las boletas, no puede interpretarse como un elemento de propaganda, sino como un recurso para identificación ciudadana.

“La cara, en este caso, no está sustituyendo a una plataforma electoral. Simplemente le permite a la ciudadanía asociar al individuo precisamente a una determinada plataforma electoral. Y finalmente, no creo que sea adecuado asumir que la ciudadanía solamente va a votar o va a tomar en consideración una cara”.

Al respecto, la ministra Lenia Batres, fue la única en votar en contra, ya que, señaló, “desplaza el sentido de la elección hacia la persona y no hacia los proyectos políticos”.

El Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, resaltó que las fotografías “sí ayudan al votante a tomar una decisión y si se cuida que sea un elemento neutro, que no tenga algunas condiciones que rompan la equidad de la contienda, se convierte en un elemento necesario”.