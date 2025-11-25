Oaxaca se suma al Compromiso Nacional por la Vida, Felicidad y Respeto a las Mujeres

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se adhirió a los 10 puntos de esta estrategia implementada por la Presidenta Sheinbaum este 25N. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador oaxaqueño se sumó al citado compromiso y presentó las acciones realizadas por su administración para garantizar una vida plena a las oaxaqueñas.

Desde Palacio de Gobierno de la capital estatal, el mandatario firmó el documento que formaliza su respaldo a los 10 puntos y anunció que la Primavera Oaxaqueña abrirá dos refugios para brindar protección a mujeres en situación de violencia extrema; además, seguirán en operación los 41 Centros Libres establecidos en la entidad.

Jara informó que el Congreso del Estado analiza una iniciativa de ley para homologar el tipo penal de abuso sexual en concordancia con el modelo presentado por la Secretaría de las Mujeres, un tema que también fue abordado en la conferencia de la Presidencia de la República.

El Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres consiste en la difusión de la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural.

Las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial locales, para garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada, también están convocadas a particiuar.

El gobierno estatal ha implementado otras acciones como la Brigada Violeta, conformada por psicólogas y abogadas que, a la fecha, ha atendido a más de 58 mil mujeres en 68 municipios.

La Primavera Oaxaqueña ha brindado 32 mil 515 servicios de orientación y atención especializada, a través del Centro Estatal de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género; en tanto, el refugio estatal de Mujeres Transformado su Historia instalado en 2024 ha realizado 9 mil 667 servicios de protección a esta población en situación de violencia extrema.