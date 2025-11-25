Puebla se sumó al Compromiso Nacional para Defender a las Mujeres con Perspectiva de Paz y Confianza

Gobierno de Puebla se suma al Compromiso Nacional para Defender a las Mujeres con Perspectiva de Paz y Confianza

El Estado de Puebla se sumó a la firma del Compromiso Nacional para Defender a las Mujeres con Perspectiva de Paz y Confianza, donde el gobernador, Alejandro Armenta, refrendó su adhesión a esta estrategia federal que busca garantizar a todas las mujeres que no están solas.

La iniciativa impulsada por el Gobierno de la Presidenta claudia Sheinbaum, busca la homologación de leyes en cada entidad para fortalecer el acceso a la justicia.

La mandataria federal, presentó los diez compromisos firmados por todas y todos los gobernadores, que incluyen la difusión permanente de campañas de igualdad, el acompañamiento a la homologación del tipo penal de abuso sexual, la garantía de que ninguna denuncia sea desestimada, la creación de mesas de coordinación para transporte seguro, la ampliación de senderos seguros, la promoción de actividades escolares cada día 25, la certificación de servidores públicos, la articulación con fiscalías y el poder judicial para actualizar protocolos y el apoyo integral a familias víctimas de feminicidio.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que Puebla sostiene un trabajo coordinado con el gobierno federal mediante los Centros Libres “Carmen Serdán”, que cuentan con ministerios públicos mujeres, investigadoras, doctoras peritas y psicólogas para evitar la revictimización. Afirmó que la descentralización de la Fiscalía estatal fortalece la atención y que su administración impulsa acciones permanentes en favor de la estrategia nacional encabezada por la presidenta.

El gobierno federal anunció un amplio calendario de acciones territoriales para los 16 días de activismo, con actividades en municipios, colonias, centros libres y escuelas. Estas incluyen entregas masivas de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, convenios con plataformas digitales para movilidad segura, cine-debates, caminatas para detectar riesgos urbanos, murales comunitarios, capacitaciones y encuentros nacionales. Con la firma del compromiso, las y los gobernadores consolidan una agenda conjunta para garantizar espacios seguros, justicia efectiva y una vida libre de violencia para todas las mujeres del país.