Tamaulipas realiza histórica inversión en el municipio de Río Bravo

Obras en el municipio Río Bravo

Por medio de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), el gobierno de Américo Villarreal Anaya, ha realizado una inversión histórica, mayor a los 132 millones de pesos en el municipio de Río Bravo.

El titular de la SOP, Pedro Cepeda Anaya, señaló que desde el 2022 a la fecha, se ha fortalecido la infraestructura vial, hidráulica, educativa y deportiva de la zona mediante el impulso de un desarrollo integral.

Resaltó que se han priorizado obras que elevan la calidad de vida de las familias del municipio, atendiendo peticiones directas de la ciudadanía, como la rehabilitación del Gimnasio Enrique Franklin Chanes ‘Las Liebres’.

Sumado a esto, se realizaron trabajos de pavimentación hidráulica y asfáltica, la puesta en marcha de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de Nuevo Progreso y el fortalecimiento de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo.

El servidor público agregó que con estas acciones además de crear entornos más seguros, funcionales y dignos para las y los ciudadanos de este municipio, también mejoran el entorno de esta zona fronteriza.