A días de la explosión del coche bomba en Michoacán, sube a 6 el número de muertos y 6 heridos en Coahuayana

Coche bomba explota en Coahuayana, Michoacán A más de un día de los hechos, el área donde ocurrió la explosión permanece bajo resguardo mientras continúan los trabajos periciales

El saldo de la explosión de un vehículo registrada en el municipio de Coahuayana, Michoacán, aumentó a seis personas fallecidas, luego de que uno de los heridos que permanecía hospitalizado en Morelia perdió la vida, informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió el sábado 6 de diciembre frente a la comandancia de la Policía Comunitaria.

Municipio de Coahuayana, Michoacán

Coahuayana es un municipio costero ubicado en el suroeste de Michoacán, en una zona que limita con Colima; la población se concentra en comunidades rurales y agrícolas.

En materia de seguridad, forma parte de una región que en los últimos años ha enfrentado problemas derivados de la presencia de grupos delictivos, especialmente en zonas de difícil acceso.

¿Cómo sucedió la explosión del coche bomba en Michoacán?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), alrededor de las 11:40 horas del sábado se registró una fuerte explosión provocada por una camioneta tipo Dakota, color negro, que se encontraba estacionada sobre la calle Ignacio López Rayón, en la colonia Centro, frente a la base de la Policía Comunitaria.

En el lugar se localizaron restos del vehículo y de personas que se encontraban en la zona, por lo que las autoridades estatales informaron que el hecho dejó inicialmente cinco muertos y varios lesionados, aunque horas después se confirmó el fallecimiento de un herido más.

¿Cuál es el verdadero saldo confirmado hasta el momento?

Con la muerte del paciente que permanecía hospitalizado en Morelia, el número de víctimas mortales ascendió a seis.

De ese total, cuatro eran policías comunitarios de Coahuayana. Además, seis personas continúan lesionadas y reciben atención médica.

La fiscalía detalló que algunas de las víctimas fallecieron en el sitio y otras mientras eran atendidas en hospitales de la región.

¿De dónde provenía el vehículo utilizado en la explosión?

Tras el análisis de cámaras de seguridad, las autoridades establecieron que la camioneta involucrada ingresó a Michoacán por la carretera federal 200 alrededor de las 08:30 horas, procedente del estado de Colima.

Los peritajes preliminares indican que la explosión causó daños en un perímetro aproximado de 300 metros en forma horizontal y hasta 50 metros en vertical, además de afectar al menos 12 vehículos en la zona.

¿Qué han dicho las autoridades michoacanas sobre la investigación?

Pocas horas después de los hechos, la FGE abrió una carpeta de investigación y desplegó un operativo conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, además del apoyo de fiscalías regionales.

Posteriormente, se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso y abrió una investigación por delitos relacionados con el uso de explosivos y delincuencia organizada. La FGE continuará colaborando en los peritajes y en la atención a víctimas.

A más de un día de los hechos, el área donde ocurrió la explosión permanece bajo resguardo mientras continúan los trabajos periciales.

Autoridades estatales y federales mantienen coordinación y señalaron que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer nueva información de manera oficial.