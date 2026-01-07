Aer Lingus aterriza en Quintana Roo: primera ruta directa Dublín–Cancún

Aer Lingus en la ruta directa Dublín–Cancún Quintana Roo recibió el primer enlace entre Irlanda y México

El estado de Quintana Roo sumó una nueva conexión internacional con la llegada del vuelo inaugural de Aer Lingus en la ruta directa de Dublín–Cancún, la primera operación de la aerolínea irlandesa hacia México y un enlace sin escalas que une a Europa con el Caribe Mexicano.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que esta nueva ruta confirma el peso turístico y la confianza internacional que tiene el estado.

El nuevo servicio aéreo operará con tres frecuencias semanales y utilizará aeronaves con capacidad superior a los 300 pasajeros por vuelo, lo que permitirá incrementar el flujo de visitantes provenientes de Irlanda y de otros puntos europeos que conectan con Dublín. Con ello, Cancún refuerza su papel como la principal puerta de entrada internacional al país.

Mara Lezama subrayó que no es casualidad que Aer Lingus haya elegido Cancún para su debut en México, ya que la decisión responde a la solidez del destino, al trabajo de su gente y a la fortaleza turística que distingue a Quintana Roo en el mercado global.

La gobernadora añadió que cada nueva ruta va más allá de los números y las estadísticas, pues representa empleos que se sostienen, familias que dependen del turismo y comunidades que encuentran nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Con el inicio del 2026, considerado el Año del Bienestar, la mandataria afirmó que el objetivo es que la conectividad aérea se refleje en prosperidad compartida y en beneficios reales para la población. Con esta conexión directa, el Caribe Mexicano amplía su alcance internacional y da la bienvenida a visitantes de Irlanda, consolidándose como uno de los destinos turísticos más relevantes del mundo.