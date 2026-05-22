Entregan más de 15 mil pesos a personas que canjean armas en Puebla

Como parte de la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz” que tiene el objetivo de fortalecer entornos seguros y promover la prevención del delito, las Fuerzas Armadas y autoridades de los tres órdenes de gobierno, canjearon armamento y artefactos de riesgo en el municipio Oriental en el estado de Puebla.

La población realizó el intercambio voluntario de armas cortas de distintos calibres y cartuchos útiles, por incentivos económicos, con el objetivo de reducir la presencia de artefactos peligrosos en los hogares y fortalecer la seguridad comunitaria.

Las acciones implementadas en la región representaron un avance importante en la disminución de riesgos asociados a la posesión de armamento dentro de las viviendas. El monto entregado a las y los participantes superó los 15 mil pesos.

Con las jornadas de desarme, el Gobierno del Estado, en trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas fortalece la prevención del delito y consolida la colaboración entre sociedad y autoridades para avanzar hacia comunidades más seguras.