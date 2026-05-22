Alcaldesa de Jiquipilas, Chiapas es detenida por presunta extorsión

La alcaldesa de Jiquipilas, Blanca Yanet Chiu López, fue detenida recientemente tras perder el fuero por voto del Congreso de Chiapas, por acusaciones de extorsión agravada.

Las querella fue presentada por las firma Avimarca, representada por Ignacio de Jesús Castro Gutiérrez; según investigaciones conducidas por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, Chiu López exigió el pago ilícito de un millón de pesos a dicha empresa.

La presunta extorsión se realizó a cambio deotorgar los permisos de funcionamientonecesarios para que Avimarcapudiera instalarse en la localidad.

En su lugar, se nombró a Benemérita Vela Avendaño para asumir la presidencia municipal, con el objetivo de finalizar el periodo de gobierno que concluye en 2027.

Además, seis integrantes del ayuntamiento de Ocozocoautla también fueron detenidos por delitos relacionados con actos de corrupción.

Elementos de la FGE dijeron que algunos de los imputados ya fueron detenidos, pero no precisaron quiénes son.