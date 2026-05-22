Saúl Monreal se baja de la contienda interna de Morena por Zacatecas

Ariadna Montiel Reyes y Saúl Monreal

Saúl Monreal confirmó que no participará en la encuesta interna de Morena para definir la candidatura a la gubernatura de Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027.

La decisión se dio luego de una reunión sostenida con Ariadna Montiel, en la que se abordó la estrategia política del partido en Zacatecas y el proceso interno para la selección de candidatos.

Durante el encuentro, Morena informó a Monreal que no respaldará sus aspiraciones para competir por la gubernatura, por lo que quedará fuera de la encuesta interna que definirá al perfil que representará al partido en la elección estatal.

Tras la reunión, Saúl Monreal declaró ante medios locales que no buscará convertirse en un factor de división dentro del movimiento y que priorizará la unidad de Morena.

Asimismo, descartó contender por la gubernatura bajo el Partido Verde Ecologista de México o del Partido del Trabajo, aunque se manifestó a favor de que Morena mantenga alianzas políticas para los comicios de 2027.

La decisión también ocurre en un contexto donde la influencia política de la familia Monreal dentro de Morena ha sido tema de debate nacional, particularmente ante los procesos internos para definir candidaturas rumbo a las elecciones estatales de 2027.

La familia Monreal ha mantenido una fuerte presencia política en Zacatecas durante las últimas décadas. Ricardo Monreal gobernó la entidad entre 1998 y 2004, mientras que David Monreal actualmente encabeza el gobierno estatal.