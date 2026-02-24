Tamaulipas busca “levantar bandera blanca” contra la pobreza extrema

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que su administración trabaja para erradicar la pobreza extrema en la entidad y “levantar la bandera blanca” como símbolo de haber superado esta condición social.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal destacó que en los primeros dos años de su gobierno la población en pobreza extrema se redujo de 2.9 por ciento a 1.5 por ciento, lo que representa un avance significativo en materia de bienestar social.

Villarreal Anaya señaló que, pese al potencial económico del estado como su ubicación estratégica, recursos naturales, industria petroquímica, actividad maquiladora y frontera comercial, aún existen alrededor de 50 mil personas en pobreza extrema, situación que, dijo, no debe permitirse en Tamaulipas.

El gobernador explicó que al inicio de su administración, en 2022, la entidad se ubicaba en el lugar número 13 a nivel nacional en población en pobreza extrema, y para 2024 avanzó a la posición número 10, lo que refleja mejoras en los indicadores sociales.

“Por el bien de todos, primero los pobres,” expresó el mandatario, al reiterar que esta visión orienta el destino del presupuesto estatal y las prioridades de los programas sociales.

Acompañado por la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, informó que en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para este 2026 los Programas Estatales de Bienestar Social beneficiarán a 372 mil tamaulipecos, con una inversión significativa.

Entre los programas destacados se encuentra Alimentando tu Bienestar, que llegará a 300 mil familias con una inversión de mil 586 millones de pesos. Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente incrementará su padrón de 28 mil a casi 36 mil beneficiarios, con una inversión de 56 millones de pesos.

También se ampliará el programa de Comedores del Bienestar, que pasará de 60 a 66 espacios en operación y de 26 a 32 municipios atendidos, ofreciendo servicio a un promedio de 3,300 personas, con una inversión de 78.1 millones de pesos.

Durante la conferencia también participaron funcionarios estatales como Héctor Romero Lecanda, director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte; y Marcia Benavides Villafranca, directora del Instituto de las Mujeres, quienes presentaron acciones complementarias en materia cultural, deportiva y de apoyo a las mujeres.

El gobierno estatal reiteró que continuará fortaleciendo sus políticas públicas para reducir las desigualdades sociales y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, con el objetivo de erradicar la pobreza extrema en los próximos años.