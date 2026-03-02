DIF Coahuila llevará a cabo 3 juegos con causa a beneficio de la niñez

"Juegos con Causa" DIF Coahuila

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos de Coahuila (DIF), llevará a cabo los “Juegos con Causa 2026”, una iniciativa deportiva y social que busca mejorar vidas a través del acceso a tratamientos médicos especializados.

El DIF informó que los tres equipos profesionales de béisbol de Coahuila, Saraperos, Acereros y Algodoneros se unirán a favor dela niñez y los adolescentes con discapacidad auditiva, sumándose a los “Juegos con Causa”, para demostrar que el deporte es un beneficio para los sectores infantil y juvenil.

“Invitamos a toda la población a sumarse a esta noble causa. Cada boleto representa una oportunidad para que nuestras niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva puedan acceder a una cirugía que cambiará su vida para siempre. Hoy más que nunca, necesitamos de la solidaridad de todas y todos para seguir construyendo historias de esperanza”, declaro la presidenta del DIF estatal, Liliana Salinas Valdés.

Salinas Valdés reveló que en el estado existe una lista de espera de aproximadamente 30 niñas y niños diagnosticados con discapacidad auditiva que requieren una cirugía de implante coclear o de conducción ósea, cuyos costos oscilan entre los 300 mil y 500 mil pesos, dependiendo de cada caso.

Como parte de la causa, se realizarán tres encuentros de béisbol:

En Monclova el martes 24 de marzo, en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, se enfrentarán los Saraperos de Saltillo contra los Acereros de Monclova.

En Torreón el sábado 28 de marzo en el Estadio Revolución, se disputará el encuentro entre los Saraperos de Saltillo y los Algodoneros de Unión Laguna

En Saltillo el domingo 29 de marzo en el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero, se enfrentarán los Algodoneros de Unión Laguna y los Saraperos de Saltillo.

La venta de boletos para el encuentro en Saltillo estará disponible a partir del lunes 23 de febrero a través de la plataforma Boleto Móvil y en taquillas del estadio.

En Torreón podrán adquirirse en las Oficinas Administrativas del Estadio Revolución y en la Coordinación DIF Coahuila Región Laguna.

En Monclova estarán disponibles en FuriazulTicket.com y en taquillas del estadio.

Asimismo, para los tres juegos, los boletos podrán adquirirse en taquilla una semana previa a cada encuentro.

