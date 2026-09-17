Nora Ruvalcaba destaca avances laborales de la 4T y reconoce trabajo de CATEM en Aguascalientes

Nora Ruvalcaba, coordinadora de la Cuarta Transformación en Aguascalientes, destacó los cambios impulsados durante los últimos años en materia laboral y sostuvo un encuentro con Verenisse Ruiz, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la entidad.

Ruvalcaba señaló que mantener contacto con representantes de las y los trabajadores permite conocer los avances que han tenido las políticas de la Cuarta Transformación, así como los temas que todavía representan pendientes para las familias de Aguascalientes.

Durante la reunión, ambas hablaron sobre las modificaciones laborales que, de acuerdo con Ruvalcaba, han tenido una incidencia positiva en la vida de trabajadoras y trabajadores. Entre los cambios mencionados se encuentra el incremento de las vacaciones iniciales de seis a 12 días, una medida que entró en vigor con la reforma de vacaciones dignas. También destacó la prohibición de la subcontratación de personal, así como los incrementos al salario mínimo registrados durante los últimos años.

La coordinadora de la 4T en Aguascalientes resaltó que estos cambios forman parte de una agenda laboral que busca mejorar las condiciones de quienes dependen de un salario para sostener a sus familias. Ruvalcaba también reconoció el trabajo sindical de Verenisse Ruiz al frente de CATEM Aguascalientes y señaló que su liderazgo ha permitido impulsar acciones en beneficio de trabajadores de la entidad.

La dirigente morenista afirmó que existen beneficios que han llegado a miles de personas y mencionó que el trabajo realizado por la organización sindical ha contribuido a mejorar las condiciones de más de 27 mil habitantes de Aguascalientes, de acuerdo con la cifra que compartió en su mensaje. CATEM ha incrementado su presencia en el estado durante los últimos años. En marzo de 2026, Ruiz asumió la secretaría general del Comité Ejecutivo Estatal de la organización sindical. Reportes locales señalaron entonces que la confederación representaba a alrededor de 20 mil trabajadores, principalmente del sector automotriz.

Para Ruvalcaba, la defensa de los derechos laborales debe mantenerse como una tarea permanente, debido a que todavía existen necesidades que deben ser atendidas para mejorar los ingresos de las familias. En este sentido, reconoció que uno de los principales pendientes para Aguascalientes es lograr mejores ingresos para las y los trabajadores, ya que esto permitiría fortalecer las condiciones económicas de los hogares “Sabemos que aún falta mucho por hacer por las y los trabajadores de Aguascalientes”, señaló Ruvalcaba al referirse a los retos que permanecen en materia laboral.

La coordinadora estatal también planteó que los avances alcanzados no deben significar que se deje de trabajar en nuevas acciones para mejorar las condiciones de quienes forman parte de la fuerza laboral. El encuentro con la dirigente de CATEM ocurre mientras Ruvalcaba desarrolla actividades territoriales como coordinadora de la 4T en Aguascalientes. Su designación fue anunciada el pasado 25 de agosto por Morena, en alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

Desde esta responsabilidad, Ruvalcaba ha señalado que el contacto directo con distintos sectores de la sociedad será parte de su trabajo en la entidad. En esta ocasión, el diálogo con CATEM permitió poner sobre la mesa los avances en materia laboral, pero también reconocer que todavía existen retos relacionados con los salarios y el bienestar económico de las familias. Ruvalcaba reiteró así su reconocimiento al trabajo de las organizaciones sindicales y señaló que mejorar las condiciones laborales debe continuar siendo parte de las acciones encaminadas a fortalecer el bienestar de las y los trabajadores de Aguascalientes.