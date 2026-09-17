Detienen en Michoacán a “El Señor de la T”, presunto líder criminal de región La Piedad

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron en Morelia a Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, identificado como presunto líder regional de una célula delictiva y generador de violencia.

Manuel Alejandro “N”, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, en cumplimiento a órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.

Investigaciones previas a la detención señalan que “El Señor de la T” mantenía presencia y operación delictiva en distintos municipios del estado, como Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, donde se le relaciona con actividades de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Además de estas acusaciones, se investiga por su probable relación con diversos hechos de violencia y desapariciones registrados en dichas zonas del estado. Entre las líneas de investigación se encuentra su posible vínculo con el homicidio del síndico de Penjamillo, así como con la desaparición de una ex presidenta municipal de Angamacutiro.

El detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su probable responsabilidad en los hechos que se le atribuyen y resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

La SSP declaró que mantiene acciones operativas en coordinación con autoridades estatales y federales para combatir la extorsión y detener a objetivos generadores de violencia que afectan a las familias y sectores productivos de Michoacán.